Fundación Oncoserv rinde homenaje póstumo a Ada Mercedes Gómez de Rosario

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. Agosto 2025.– La Fundación Oncoserv realizó un emotivo homenaje póstumo a Ada Mercedes Gómez de Rosario, una mujer que dejó una profunda huella en la sociedad dominicana a través de su solidaridad y entrega hacia los más necesitados.

El acto tuvo lugar en el estudio del diseñador de modas Rafael Rivero, donde familiares, amigos y representantes de la institución se reunieron para recordar su vida y legado. El escenario se convirtió en un espacio de memoria y gratitud hacia una dama reconocida por su empatía y espíritu de servicio.

La presidenta de Fundación Oncoserv, Ichanell Rodríguez, destacó en sus palabras que la historia de doña Ada es un ejemplo de luz compartida. “La verdadera luz no es la que se guarda, sino la que se entrega. Ella decidió compartir su felicidad, su bondad y sus bendiciones con quienes más lo necesitaban. Hoy celebramos su vida, su legado y la huella que dejó en tantas personas”, expresó con visible emoción.

Rodríguez explicó que esta actividad forma parte de la iniciativa Cápsula Rosa, un proyecto que busca rendir homenaje a mujeres cuya generosidad trasciende y sirve de inspiración para la sociedad. En este caso, la memoria de Ada Mercedes Gómez quedó inscrita como símbolo de amor y entrega incondicional.

Durante la ceremonia, Eugenia Rosario, hija de la homenajeada, recordó con ternura las cualidades de su madre y compartió fragmentos de un escrito titulado “Al calor de un recuerdo”, en el que se recoge parte de su vida y obra.

En ese testimonio, Rosario destacó que gracias a su madre aprendió el valor de la generosidad desinteresada. Recordó cómo doña Ada decidió someterse a tratamientos en un hospital oncológico para acompañar y ayudar a mujeres y hombres que no tenían recursos económicos para costear la quimioterapia.

“Su ejemplo nos enseñó que la solidaridad verdadera no espera nada a cambio. Ella vivió para dar esperanza a otros, aun en medio de su propio dolor”, señaló emocionada su hija ante los presentes.

Por su parte, Carlos Nicolás de la Rocha, sobrino de doña Ada, resaltó que su legado permanecerá vivo en el corazón de toda la familia. “Ella vivirá en nuestros corazones siempre, porque nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir y dar amor sin límites”, aseguró.

Como parte del homenaje, la Fundación Oncoserv entregó a la familia Rosario una escultura en honor a la memoria de Ada Mercedes Gómez. Este gesto simbólico buscó reconocer su ejemplo de vida y dejar una representación tangible de su legado.

El encuentro también permitió que varias amistades compartieran anécdotas llenas de respeto y cariño, narrando momentos en los que la homenajeada demostró su inagotable capacidad de dar y de acompañar en circunstancias difíciles.

La actividad no solo fue un tributo a una mujer ejemplar, sino también un recordatorio del compromiso de Oncoserv de mantener viva la llama de la solidaridad, especialmente hacia las personas afectadas por el cáncer y en condiciones de vulnerabilidad.

La Fundación Oncoserv, nacida con la misión de apoyar a quienes requieren radioterapia y carecen de los recursos económicos, ha sido un faro de esperanza para cientos de pacientes. Su labor se centra en brindar acompañamiento, tratamientos y apoyo social, siempre con la visión de dignificar la vida de los más vulnerables.

Gracias a esta fundación, se ha extendido un mensaje de vida y esperanza que trasciende el aspecto médico, fortaleciendo los valores de comunidad, solidaridad y humanismo en toda la sociedad dominicana.

El homenaje concluyó con un llamado a seguir el ejemplo de doña Ada Mercedes Gómez de Rosario, a mantener la solidaridad como un valor fundamental y a continuar trabajando por una sociedad más justa y compasiva.