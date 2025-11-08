Fundación Nueva Sociedad dedica su semana deportiva al jurista José Persia

Bartolo García

Santiago, R.D. – En un emotivo acto lleno de aplausos y reconocimiento, la Fundación Nueva Sociedad dedicó su semana deportiva 2025 al destacado jurista y académico licenciado José Persia, como homenaje a su invaluable aporte al desarrollo de la juventud, el deporte y la educación en Santiago y en todo el país.

El evento, celebrado en la cancha del sector Ensanche Román, reunió a líderes comunitarios, autoridades deportivas, representantes académicos y jóvenes atletas que participan en el torneo juvenil de la fundación, donde compiten los equipos Rojo, Negro, Azul y Amarillo, en un ambiente de sana competencia y entusiasmo.

Durante la ceremonia inaugural, los directivos de la fundación resaltaron la trayectoria ejemplar de José Persia, quien a lo largo de su vida profesional ha combinado su labor jurídica y docente con un compromiso constante hacia la promoción de valores positivos en la juventud.

El presidente de la fundación, Lic. Ricardo Gómez, expresó que la dedicación de esta semana deportiva a José Persia es un acto de justicia y gratitud. “Reconocemos en él a un ciudadano íntegro, que ha sabido servir al país desde distintos frentes, con humildad, compromiso y amor por la juventud”, señaló.

El homenajeado, visiblemente emocionado, agradeció la distinción y dedicó unas palabras a los jóvenes deportistas. “El deporte es una escuela de vida. Enseña disciplina, respeto y perseverancia. Si combinamos eso con la educación, podemos construir una sociedad más justa y más humana”, expresó Persia.

Oriundo de Santiago de los Caballeros, José Persia es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo su licenciatura en Derecho. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos públicos, dejando una huella significativa en cada uno de ellos.

Entre las posiciones más destacadas que ha desempeñado se encuentran la de procurador de la República, procurador fiscal de Santiago y director general de Prisiones, funciones que ejerció con reconocida ética y sentido de responsabilidad social.

En la actualidad, Persia funge como director del recinto Santiago de la Universidad O&M, institución en la que además imparte cátedras de Derecho, orientando a las nuevas generaciones con su ejemplo y vocación docente.

Además de su labor académica, el jurista ha tenido participación activa en programas televisivos de análisis y opinión pública, donde aborda temas relacionados con la justicia, la educación y el civismo, contribuyendo a la formación ciudadana y al debate democrático en el país.

Durante el acto, varios jóvenes atletas expresaron su admiración hacia el homenajeado, destacando su cercanía y apoyo continuo a las iniciativas deportivas y comunitarias. “El licenciado Persia siempre ha estado ahí para los jóvenes. Su ejemplo nos motiva a seguir esforzándonos”, expresó una de las participantes del equipo Azul.

El evento también sirvió de escenario para reafirmar el compromiso de la Fundación Nueva Sociedad con el desarrollo integral de la juventud, promoviendo el deporte como herramienta para la inclusión social, la disciplina y la formación en valores.

La semana deportiva incluirá competencias en baloncesto, voleibol y fútbol, además de talleres formativos sobre liderazgo juvenil, convivencia ciudadana y prevención de la violencia, en los que se espera participen decenas de jóvenes de distintos sectores de Santiago.

Con este reconocimiento, la Fundación Nueva Sociedad busca rendir tributo a una figura que ha sabido trascender los límites del derecho y la justicia para convertirse en modelo de servicio y compromiso social, dejando una marca profunda en la comunidad santiaguera.

Al concluir el acto, José Persia reiteró su agradecimiento y animó a los presentes a seguir trabajando por el país desde sus respectivos espacios. “Servir es el mayor honor que un ciudadano puede tener. Mi compromiso sigue siendo con la juventud y con una República Dominicana más solidaria, más justa y más humana”, concluyó.

