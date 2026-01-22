Fundación Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra 25 años salvando vidas y reconociendo la solidaridad

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebró este martes su 25 aniversario, consolidándose como una de las instituciones solidarias más influyentes del país en la atención y tratamiento de cardiopatías pediátricas y de adultos.

Desde su creación, la fundación ha representado una esperanza real para cientos de familias dominicanas, haciendo posibles cirugías y tratamientos cardiovasculares de alto costo que han permitido salvar y mejorar la calidad de vida de innumerables pacientes.

Alexander Ginebra, Verónica de Ginebra y Guillermo Ginebra

El acto conmemorativo se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, escenario que reunió a directivos, colaboradores, donantes, aliados estratégicos y amigos de la institución.

Amelia de Castillo, María Rosa Guerra y Alba Marra

La señora Angélica Benítez de Ginebra, presidenta de la fundación, ofreció las palabras centrales del evento, agradeciendo el respaldo recibido a lo largo de estos 25 años y destacando el impacto humano de cada aporte realizado.

María Carmen Ricart, Sandra Sebelén y Katherine de Heinsen

Benítez de Ginebra resaltó que el trabajo de la fundación se ha sostenido sobre pilares fundamentales como la cooperación, la transparencia y el amor al prójimo, valores que han guiado cada iniciativa desarrollada desde su fundación.

Durante la ceremonia se realizó un emotivo reconocimiento a donantes individuales, empresas patrocinadoras e instituciones aliadas que han sido clave para garantizar la continuidad de los programas médicos y sociales de la entidad.

Maritza Zeller de Bonetti y Jaime Bonetti

Entre las instituciones reconocidas figuran el Banco Central de la República Dominicana, el Voluntariado Banreservas, Mead Johnson, Fundación Propagas, Punta Calatina, Fundación Bisonó Cambiaso, el Banco Popular Dominicano, así como el CEDIMAT.

Asimismo, fueron homenajeadas personalidades y representantes que han canalizado apoyo constante a la fundación, entre ellos Adalgisa Leyba, Marielis Castillo, Pirigua Bonetti, Celso Marranzini, Rafael Bisonó, Carmen Cambiaso, Leonel NG, Dr. Luis E. Suazo y Milagros Ureña.

Martha Inchaustegui, Polita Barceló y Jacqueline Pou

El respaldo de estos aliados ha permitido financiar operaciones complejas, adquirir insumos médicos especializados y garantizar atención oportuna a pacientes que, sin este apoyo, no tendrían acceso a servicios vitales.

Durante el acto, se destacó de manera especial la trayectoria y entrega de Angélica Benítez de Ginebra, cuyo liderazgo ha sido determinante para el crecimiento, la credibilidad y la sostenibilidad de la fundación a lo largo de estos 25 años.

Reconocimiento a la Fundación Bisonó Cambiaso, recibe Ing. Rafael Bisonó (Tato), entrega Alba Marra, Angélica Benítez de Ginebra y Amelia de Castillo

Su vocación de servicio, señalaron los participantes, ha inspirado a voluntarios, médicos, colaboradores y empresas a sumarse a una causa centrada en la defensa de la vida y la dignidad humana.

“Estos 25 años representan miles de latidos llenos de esperanza”, expresaron los organizadores, subrayando que cada logro ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo y a la confianza depositada en la misión institucional.

Raymundo Acra y Vicky de Acra

La conmemoración sirvió también para reflexionar sobre los retos futuros en materia de salud cardiovascular, especialmente en la niñez, y la necesidad de continuar fortaleciendo la cultura de la solidaridad en el país.

En ese sentido, la fundación reafirmó su compromiso de ampliar sus programas médicos, fortalecer alianzas estratégicas y llegar a más comunidades vulnerables en todo el territorio nacional.

Con esta celebración, la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez ratifica su vocación de servicio y renueva su promesa de seguir trabajando incansablemente para que más niños y adultos con cardiopatías tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable.