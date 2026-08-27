Fundación Genealogía Gurabera distingue personalidades por sus aportes a la comunidad

Bartolo García

GURABO, SANTIAGO.– La Fundación Genealogía Gurabera, Inc. celebró su IX Encuentro Familiar, una actividad que congregó a numerosas familias de la comunidad y reconoció a destacadas personalidades por sus aportes al desarrollo social, profesional, empresarial y cultural de Gurabo.

El encuentro se desarrolló en el Club Atlético Mambuiche, como parte del programa de las tradicionales fiestas patronales de Gurabo, dedicadas a San Bartolo. La jornada estuvo marcada por la confraternidad, la emoción y el orgullo por las raíces, tradiciones y valores que identifican a la comunidad gurabera.

Durante la ceremonia fueron reconocidos el profesor Víctor Pérez; los doctores José Manuel Hernández, Darío Acevedo Cruz y Adalberto Peña; la comunicadora Brenda Sánchez; y los empresarios Rafael Hernández Peña, Arnulfo Gutiérrez Polanco y Freddy Crisóstomo Díaz. También recibieron distinciones los hermanos Ángel y Héctor Fernández Jerez.

Uno de los momentos especiales de la actividad fue el reconocimiento póstumo a Juan Pablo Zacarías Arias, cuya trayectoria y legado fueron recordados ante familiares, amigos y miembros de la comunidad. Las semblanzas presentadas durante la ceremonia permitieron destacar las historias personales y profesionales de cada uno de los homenajeados.

El presidente de la Fundación Genealogía Gurabera, doctor Ariosto Díaz Pérez, ofreció las palabras de bienvenida, mientras que Diomedes Reyes, fundador de la institución, resaltó la importancia de preservar la historia de Gurabo, fortalecer los vínculos familiares y reconocer a quienes contribuyen con sus acciones al crecimiento y bienestar de la comunidad.

La conducción del encuentro estuvo a cargo de Mundy Sánchez y Noel Díaz, mientras que el licenciado Juan Ramón Reyes Crisóstomo se desempeñó como coordinador general y edecán de los galardonados, y el ingeniero Osiris Hernández fungió como asesor general. La Fundación reiteró durante la jornada su compromiso con la educación, la cultura, la historia y la preservación de las raíces familiares de Gurabo.

El IX Encuentro Familiar concluyó en un ambiente festivo con presentaciones artísticas, el tradicional Son de Gurabo y la participación especial de la merenguera típica conocida como “La Princesa del Acordeón”. La celebración se convirtió en un espacio de integración entre generaciones, reafirmando el sentimiento de identidad, gratitud y orgullo que caracteriza a la denominada gran Gurabería.