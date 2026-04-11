Fundación GBC y Raymond Rodríguez llevan jornada médica gratuita a Arroyo Hondo

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– Más de 400 personas resultaron beneficiadas durante una jornada de salud gratuita realizada en el sector Arroyo Hondo, iniciativa encabezada por Raymond Rodríguez junto a la Fundación GBC.

El operativo médico se llevó a cabo en el Centro Educativo Profesor Isidro Pérez Bello, donde fueron atendidas unas 200 familias en distintas áreas de la salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

Durante la jornada, los pacientes recibieron consultas en medicina familiar, odontología, ginecología, cardiología, pediatría y oftalmología, entre otras especialidades, garantizando un enfoque integral de atención.

Además de los servicios médicos, los beneficiarios recibieron medicamentos de manera gratuita, lo que permitió aliviar la carga económica de muchas familias en condiciones vulnerables.

El presidente de la Fundación GBC destacó que estas acciones buscan fortalecer la salud preventiva en comunidades necesitadas, especialmente en momentos en que el país ha sido impactado por fuertes lluvias.

“Estamos aquí para extender nuestra mano amiga a quienes más lo necesitan, llevando un servicio completamente gratuito e integral para toda la familia”, expresó Rodríguez durante la actividad.

Asimismo, indicó que la fundación mantiene presencia activa en sectores afectados por inundaciones, incluyendo zonas como La 800 de Los Ríos, La Puya, Los Girasoles y Palma Real, donde han brindado asistencia a familias afectadas.

Rodríguez también hizo un llamado a las autoridades a continuar reforzando la atención en comunidades vulnerables, promoviendo un trabajo conjunto que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La jornada contó con el respaldo de instituciones como el Grupo GBC Farmacias, Laboratorios Lam, Mamey Pharma, el Instituto Internacional de la Visión y el grupo odontológico Manos que Ayudan a Sonreír.

Durante el operativo, además de la atención médica, se entregaron raciones alimenticias, kits de higiene, juguetes para los niños y canastillas para embarazadas, reafirmando el compromiso social de la Fundación GBC con las comunidades más necesitadas.