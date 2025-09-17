Fundación GBC lleva salud y esperanza a familias de Santo Domingo Este

Bartolo García

SANTO DOMINGO ESTE, RD.– La Fundación GBC Farmacias desarrolló una gran jornada de salud en el municipio de Santo Domingo Este, beneficiando a cientos de personas con atenciones médicas, entrega de medicamentos y distribución de raciones alimenticias.

El operativo social tuvo lugar en la Iglesia Bíblica de Cristo Pentecostal, ubicada en el sector Mandinga, donde acudieron familias completas en busca de asistencia gratuita.

Durante la jornada, más de 450 familias fueron atendidas en las áreas de medicina general, urología, odontología, ginecología, cardiología, pediatría y oftalmología. También se entregaron canastillas a mujeres embarazadas como parte del programa de apoyo a la maternidad.

El presidente de la fundación, Raymond Rodríguez, destacó que la misión de la institución es ofrecer salud integral y preventiva a comunidades vulnerables de toda la República Dominicana.

“Con este gran operativo médico traemos bienestar y salud integral a los vecinos de Mandinga. Les reiteramos que pueden contar con nosotros, porque en Fundación GBC estamos comprometidos con el desarrollo comunitario”, expresó Rodríguez.

El joven empresario subrayó que estas jornadas forman parte del programa de responsabilidad social empresarial sostenible, que busca impactar positivamente en la calidad de vida de los dominicanos.

Por su parte, el pastor Germán Soriano, líder de la iglesia anfitriona, agradeció la labor de la fundación y resaltó el beneficio directo que representa para cientos de familias de escasos recursos.

“El tener este operativo médico es de gran importancia para nuestros munícipes. Gracias a la Fundación GBC y a su equipo de voluntarios, hoy muchas familias reciben asistencia gratuita que no podrían costear por sí solas”, afirmó Soriano.

De igual manera, Julissa Morel, encargada de comunicaciones de la Alcaldía de Santo Domingo Este, valoró la iniciativa y agradeció la disposición de la fundación en apoyar a esta comunidad en particular.

“El compromiso de la Fundación GBC con los sectores más necesitados es evidente. Gracias a su esfuerzo, cientos de personas de Mandinga hoy cuentan con atención médica y recursos esenciales”, expresó Morel.

El operativo contó con el respaldo de Laboratorios Lam, Mamey Pharma, el Instituto Internacional de la Visión (INVIS) y el grupo odontológico Manos que Ayudan a Sonreír, aliados que aportaron personal, insumos y equipos.

Con esta acción, la Fundación GBC reafirma su compromiso de llevar salud y solidaridad a las comunidades más vulnerables, fortaleciendo los lazos entre el sector empresarial, las instituciones de fe y la ciudadanía.

La entidad anunció que continuará desarrollando jornadas similares en distintos puntos del país, con el objetivo de seguir siendo un canal de apoyo y esperanza para las familias dominicanas.

#FundacionGBC #Salud #SDE #ResponsabilidadSocial