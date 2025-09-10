Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez conmemora 25 años de servicio solidario

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebró este martes su 25 aniversario con una solemne Eucaristía de Acción de Gracias, un emotivo acto en el que se recordó la trayectoria de servicio y el compromiso social que han definido a la institución desde su fundación.

Entrega de Reconocimientos Voluntarias destacadas de la Fundación

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, espacio que se llenó de alegría y gratitud por parte de miembros del Patronato, Comité de Damas, voluntarios, médicos, colaboradores de Cedimat, representantes de instituciones solidarias e invitados especiales.

Carolina Bucher, Eduardo Bucher y Julia de Bucher

En la homilía, presidida por Monseñor Faustino Burgos, acompañado por los sacerdotes Melvin Arias y Frank Rodríguez, se resaltó la importancia de la fe y la solidaridad como bases de la acción social. La celebración estuvo amenizada por el maestro Jovanny González, quien aportó un toque de solemnidad musical al acto.

Gabriela Aybar y Jacqueline Pou

Durante la ceremonia, se recordó que la Fundación ha servido a miles de familias en sus 25 años de labor, ofreciendo programas de apoyo en salud, asistencia social y formación, siempre con un espíritu de calidad humana y profesional.

Juan Carlos Santos, Julia Rodríguez y Giovanny Cordero

La presidenta de la entidad, Angélica Benítez de Ginebra, pronunció las memorias del 25 aniversario, destacando los logros alcanzados en el tiempo y reafirmando el compromiso de la Fundación de seguir trabajando en beneficio de los más necesitados.

Seguido de las palabras, se proyectó un video conmemorativo que recogió el esfuerzo y la dedicación de las damas y voluntarias que han sostenido con constancia la labor de la Fundación desde sus orígenes.

Martha Inchaustegui y María Rosa Guerra

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de reconocimientos especiales al Comité de Damas, quienes recibieron un pin de Larimar en forma de corazón como símbolo de gratitud por su dedicación en la recaudación de fondos para sostener los programas de ayuda social.

Rebeca Pérez y Antonio Villegas

Asimismo, se reconoció la trayectoria de las voluntarias en distintos renglones, en función de los años de servicio, reafirmando que el esfuerzo constante y desinteresado de estas mujeres ha sido clave en la permanencia y crecimiento de la institución.

La comunicadora Jatnna Tavárez fue distinguida como madrina de honor de la Fundación, además de fungir como maestra de ceremonia del acto. Con emoción, Tavárez invitó a los presentes a celebrar no solo la historia, sino también la esperanza y la proyección hacia el futuro.

Sacerdote Melvin Arias y Jatnna Tavarez

Un agradecimiento especial fue dirigido a colaboradoras como María Teresa de Pérez, María Rosa Guerra, Martha Inchaustegui, Maritzita Bonetti, Milagros Concepción, Julia Álvarez de Simó, Jacqueline Pou, Amelia Barrera y Mayra Sangiovanni, quienes han contribuido con esfuerzo y entrega en el fortalecimiento de la Fundación.

Sandra Sebelen, Alba Marra, Maritza de Bonetti y Julia Álvarez de Simó

Al cierre del evento, la señora Tavárez invitó a los asistentes a compartir un brindis fraternal, gesto que puso de manifiesto el espíritu de comunidad y unidad que caracteriza a la entidad.

Sonia Villanueva de Brouwer y Amelia Barrera

Con este acto, la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez no solo conmemoró un cuarto de siglo de labor, sino que renovó su misión de servir con amor, esperanza y compromiso, proyectándose hacia el futuro con la misma pasión que la ha acompañado desde sus inicios.

La entidad reafirmó que continuará trabajando de la mano de voluntarios, médicos y benefactores para seguir llevando alivio y esperanza a las familias dominicanas, fortaleciendo así su legado de fe y servicio.

La conmemoración de los 25 años marca un hito de continuidad y confianza, consolidando a la Fundación como referente de responsabilidad social y compromiso humano en la República Dominicana.

#eljacaguero #FundacionJuanManuelTaveras #AccionDeGracias #SolidaridadRD