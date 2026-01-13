Fundación AES Dominicana y EGE ITABO culminan una década de impulso a la educación musical en República Dominicana junto a Berklee

Bartolo García

La Fundación AES Dominicana y la Empresa de Generación Eléctrica ITABO anunciaron el cierre de una etapa trascendental en el fortalecimiento de la educación musical del país, tras concluir el ciclo de acompañamiento que hizo posible el proyecto Berklee en Santo Domingo.

Durante más de una década, esta alianza estratégica impulsó el desarrollo del talento joven, la formación musical de alto nivel y el fortalecimiento de la cultura dominicana, dejando un impacto tangible en cientos de estudiantes y en las instituciones de enseñanza artística.

Desde el año 2015, el acuerdo con el Berklee College of Music benefició directamente al estudiantado del Conservatorio Nacional de Música, con resultados medibles tanto en programas académicos como en oportunidades internacionales.

Uno de los hitos más relevantes de esta colaboración fue el relanzamiento del programa Berklee en Santo Domingo, que tras una pausa de diez años volvió a celebrarse y permitió que, entre 2023 y 2026, más de mil estudiantes recibieran formación intensiva impartida por docentes de la prestigiosa academia estadounidense.

Las entidades informaron que la inversión social directa de la Fundación AES Dominicana y EGE ITABO rondó los RD$38 millones, destinados a apoyar la logística, organización y sostenibilidad del programa en el país.

Sin embargo, destacaron que el valor acumulado de las contribuciones a la educación musical formal, gracias al acuerdo directo con Berklee, supera los RD$700 millones de pesos, impactando de manera positiva a unos 1,300 estudiantes dominicanos.

Dentro de este aporte, más de 50 jóvenes han sido beneficiados con becas completas para el programa Aspire Summer de Berklee, una experiencia académica de alto nivel que abre las puertas a una formación especializada en una de las universidades de música contemporánea más prestigiosas del mundo.

En la edición más reciente de Berklee en Santo Domingo, correspondiente a este año, el monto de las becas otorgadas por Berklee College of Music ascendió a 4.8 millones de dólares, beneficiando a 43 estudiantes meritorios.

Este compromiso con el desarrollo cultural fue reconocido oficialmente mediante la Resolución Núm. 04-2024 del Ministerio de Cultura, que destacó la contribución sostenida de la Fundación AES Dominicana al fomento de las expresiones artísticas nacionales.

Las instituciones resaltaron que uno de los mayores logros del programa fue brindar oportunidades a jóvenes talentosos que, sin este respaldo, no habrían podido expandir su formación ni acceder a becas presidenciales o ayudas académicas internacionales.

Entre los casos emblemáticos mencionaron al trompetista Jhon Marte, beneficiado con una beca de cuatro años; al pianista Leomar Cordero, posteriormente galardonado con una beca Latin Grammy auspiciada por Nicky Jam; y a Miguel Francisco Pié, receptor de la beca Gil Family de la Latin Grammy Foundation.

Muchos de estos estudiantes hoy brillan en escenarios internacionales o han regresado al país para impartir docencia, multiplicando el impacto de la inversión educativa realizada durante estos años.

De manera complementaria, la Fundación AES Dominicana y EGE ITABO también impulsaron iniciativas culturales como el concierto “La Música nos Une”, que reunió a más de 200 estudiantes y profesores del Conservatorio Nacional de Música para recaudar fondos y sumar apoyos públicos y privados al proyecto.

Al anunciar el cierre de esta etapa, ambas entidades expresaron su satisfacción por haber contribuido durante más de una década al desarrollo humano y profesional de miles de jóvenes, quienes hoy cuentan con una educación superior avanzada y una inserción laboral activa en las industrias culturales, tanto en República Dominicana como en el extranjero.