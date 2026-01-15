FUJUDEL rechaza reforma al régimen presupuestario municipal

Santo Domingo, República Dominicana. – La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado recientemente por el Senado de la República, mediante el cual se eliminan las sanciones penales a alcaldes y funcionarios municipales por violar la distribución y ejecución del presupuesto de los ayuntamientos, por considerar que constituye un serio retroceso en materia de responsabilidad, transparencia y control del gasto público local.

El presidente de FUJUDEL, Pablo Vicente, advirtió que la autonomía municipal no puede interpretarse como ausencia de controles ni como una licencia para la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. “Autonomía sin responsabilidad es impunidad. La gestión municipal implica administrar fondos que pertenecen a las comunidades y debe estar sujeta a consecuencias reales cuando se incumple la ley”, afirmó.

FUJUDEL advierte que sustituir sanciones penales por simples faltas administrativas debilita gravemente el régimen de responsabilidad en la gestión municipal y envía una señal de permisividad frente al incumplimiento de la ley.

Para Pablo Vicente, esta iniciativa, de aprobarse de manera definitiva, puede propiciar un crecimiento desmedido de las nóminas municipales, fomentar prácticas clientelares y reducir los recursos destinados a obras, servicios básicos y desarrollo local.

En ese sentido, FUJUDEL exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar este proyecto de ley y a promover un debate amplio, técnico y responsable que garantice una verdadera autonomía municipal, basada en la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto al interés general. Defender el presupuesto municipal es defender la dignidad de las comunidades y la confianza ciudadana en el gobierno local.