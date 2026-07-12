FUJUDEL exige libertad para Arcedo de los Santos y solicita investigar actuación de la DNCD en Samaná

Bartolo García

Santo Domingo.– La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) solicitó la puesta en libertad de Arcedo de los Santos Forchue (Tunto) y exigió una investigación profunda, independiente y transparente sobre la actuación de los agentes que participaron en el operativo realizado el pasado 12 de junio en la provincia de Samaná.

El presidente de la organización, Pablo Vicente, recordó que el próximo 29 de julio será conocida la revisión del caso en el Palacio de Justicia de Samaná y expresó su confianza en que las autoridades judiciales actúen con objetividad, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales del imputado.

Vicente calificó como “de extrema gravedad” las denuncias surgidas en torno al caso y llamó al director de la Policía Nacional y al de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a ordenar una investigación inmediata sobre la dotación que participó en el allanamiento, así como la suspensión preventiva de los agentes involucrados mientras se esclarecen los hechos.

Durante una manifestación realizada por familiares y comunitarios, los participantes afirmaron que agentes de la DNCD habrían colocado sustancias ilícitas y una balanza durante el allanamiento realizado en la vivienda de Arcedo de los Santos Forchue. Estas denuncias corresponden a la versión de los manifestantes y no han sido confirmadas por las autoridades competentes.

Los familiares también aseguraron que el arresto estaría relacionado con un supuesto esquema de extorsión vinculado a varias máquinas tragamonedas que operaban en el lugar. Según su versión, miembros de la Policía Nacional, incluido un coronel cuya identidad no fue revelada, cobraban dinero de manera periódica para permitir el funcionamiento de esos equipos. Estas afirmaciones tampoco han sido confirmadas oficialmente y forman parte de las denuncias realizadas por los allegados del imputado.

El presidente de FUJUDEL sostuvo que, de comprobarse cualquier actuación irregular por parte de agentes del orden, estos deben responder conforme a la ley. Asimismo, reiteró que Arcedo de los Santos Forchue es reconocido en su comunidad como un ciudadano trabajador y de buena conducta, por lo que entiende que el expediente debe ser revisado con el mayor rigor y transparencia.

Finalmente, FUJUDEL exhortó al Ministerio Público a realizar una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva, al tiempo que llamó a las autoridades judiciales a valorar las circunstancias del caso con estricto apego a la verdad durante la audiencia de revisión fijada para el 29 de julio, con el fin de garantizar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.