Fuerzas Armadas refuerzan su plan de emergencia para operaciones de rescate y apoyo humanitario ante la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se encuentran en máximo nivel de alistamiento ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, con unidades especializadas listas para ejecutar operaciones de rescate, evacuación y apoyo humanitario en las zonas que pudieran resultar afectadas.

La institución explicó que el objetivo principal es salvaguardar la vida humana y proteger a la población, mediante un despliegue coordinado con los organismos de emergencia del Estado.

El MIDE detalló que han sido activadas las unidades de respuesta rápida del Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), así como el Cuerpo Especializado para la Seguridad y Mitigación de Desastres (CESMED).

Estas unidades trabajarán en coordinación directa con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras instituciones estatales para ejecutar acciones de prevención, rescate y asistencia a las comunidades en riesgo.

El personal militar de las tres instituciones castrenses permanece acuartelado y en estado de alerta, con equipos listos para movilizarse en apoyo a las zonas donde las lluvias y los vientos asociados a la tormenta puedan generar daños.

Fuerza Aérea: capacidad estratégica para rescate y transporte humanitario

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) informó que ha dispuesto el alistamiento de toda su flota aérea, conformada por aeronaves de ala rotatoria y fija, preparadas para misiones de búsqueda, rescate y transporte humanitario en cualquier punto del país.

Entre las unidades disponibles se destacan los helicópteros AgustaWestland AW169, aeronaves modernas de alto rendimiento equipadas con aviónica avanzada, cabinas amplias y configuraciones médicas para el traslado de pacientes y suministros esenciales.

Estas aeronaves tienen la capacidad de operar bajo condiciones meteorológicas adversas, así como en terrenos de difícil acceso, garantizando la asistencia oportuna a las comunidades más aisladas.

La flota disponible también incluye helicópteros Bell UH-1H II, UH-1H y OH-58 Kiowa, además de aviones CASA C-212 Aviocar y Gran Caravan EX208B, todos dispuestos para operaciones de apoyo humanitario, transporte de personal, evaluación de daños y distribución de alimentos o medicamentos.

Compromiso con la población

El Ministerio de Defensa reafirmó que las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso inquebrantable con la protección de la vida y los bienes de todos los dominicanos, actuando con eficiencia, disciplina y solidaridad ante situaciones de emergencia o desastres naturales.

Asimismo, el ministro de Defensa subrayó que las tropas están entrenadas y equipadas para responder con rapidez a los llamados de socorro, bajo un esquema de coordinación civil-militar que prioriza el bienestar ciudadano.

“Cada vez que la patria enfrenta un fenómeno natural, las Fuerzas Armadas están ahí: en el terreno, ayudando, rescatando y reconstruyendo. Ese es nuestro deber y nuestra mayor responsabilidad”, señaló la autoridad militar.

Con estas acciones, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana reafirman su rol esencial como garantes de la seguridad, la defensa nacional y la asistencia humanitaria, ratificando su lema de estar siempre “al servicio de la patria y del pueblo dominicano”.

