Fuerza Magisterial respalda a José Izquierdo en Santiago tras asumir nueva responsabilidad política

Bartolo García

En un acto multitudinario celebrado en Santiago, la Fuerza Magisterial expresó su respaldo unánime al profesor José Augusto Izquierdo, tras asumir la Secretaría de Asuntos Magisteriales del partido Fuerza del Pueblo.

La actividad reunió a cientos de profesionales de la educación provenientes de distintos municipios y distritos de la provincia, quienes acudieron para manifestar su apoyo a la nueva gestión y fortalecer la cohesión interna del sector magisterial dentro de la organización política.

El encuentro fue definido por sus organizadores como una “asamblea de unidad y fortalecimiento”, en la que se destacó la importancia de la participación activa del magisterio en los procesos políticos y sociales del país.

Durante la jornada, los docentes reafirmaron su compromiso de trabajar junto a Izquierdo en la defensa de los derechos del magisterio y en la construcción de propuestas que fortalezcan el sistema educativo dominicano.

La actividad contó con la presencia de importantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Altagracia González, miembro de la Dirección Política del partido, así como los diputados José David Báez y Yanirys Espinal.

También participaron destacados dirigentes sociales y cooperativistas, entre ellos Germán Martínez, quien resaltó la relevancia del magisterio como pilar fundamental del desarrollo nacional.

Asimismo, asistieron presidentes provinciales y de circunscripciones de Santiago y Valverde, lo que evidenció el alcance regional del respaldo a la designación de Izquierdo y la importancia estratégica del sector educativo dentro del partido.

Al dar la bienvenida, el profesor Máximo Santiago, presidente de la Fuerza Magisterial en Santiago, valoró la masiva asistencia y destacó el clima de unidad que predominó en el encuentro.

Durante su intervención, Máximo Santiago subrayó que la designación de Izquierdo representa una oportunidad para fortalecer la estructura magisterial y ampliar la participación de los docentes en la vida política y gremial.

Por su parte, los dirigentes Germán Martínez y Máximo de la Cruz coincidieron en que el reto inmediato es consolidar a la Fuerza Magisterial como la principal fuerza de representación dentro del gremio docente a nivel nacional.

Ambos líderes señalaron que el magisterio organizado tiene un rol determinante en la defensa de una educación pública de calidad y en la formulación de políticas que respondan a las necesidades reales del sector.

En ese sentido, destacaron que la unidad mostrada en Santiago debe servir de ejemplo para otras provincias, a fin de fortalecer la presencia del magisterio en los espacios de decisión.

Al dirigirse a los presentes, José Augusto Izquierdo agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los educadores, escuchando sus inquietudes y canalizando sus propuestas.

Izquierdo sostuvo que la Secretaría de Asuntos Magisteriales será un espacio abierto, participativo y orientado a la defensa de los derechos laborales, la dignificación del docente y el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

La actividad concluyó con un llamado a la cohesión y al trabajo conjunto, reafirmando la meta de convertir a la Fuerza Magisterial en un referente nacional dentro del gremio docente y en un actor clave en el debate educativo del país.