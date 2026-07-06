Fuerza del Pueblo despide con honores al exdiputado Brunel Collado en Santiago

Bartolo García

La Fuerza del Pueblo, en la Circunscripción 1 de Santiago, rindió un homenaje póstumo de cuerpo presente al exdiputado y dirigente nacional Brunel Collado, en un acto celebrado en la funeraria Blandino, donde familiares, amigos y decenas de dirigentes políticos acudieron para darle el último adiós al también expresidente del Ayuntamiento de Santiago.

Durante la ceremonia, el presidente de la Circunscripción 1, Hipólito Martínez, destacó que Collado fue un dirigente disciplinado, comprometido y fiel a los ideales progresistas, recordando su trayectoria como exdiputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su lealtad a las enseñanzas de Juan Bosch y Leonel Fernández. Asimismo, el dirigente Ramón Muñoz evocó el espíritu combativo y la vocación de servicio que caracterizaron al fallecido líder político.

El panegírico estuvo a cargo de Agustín García (Yimi), quien resaltó la sencillez, solidaridad y entrega de Brunel Collado, afirmando que su legado permanecerá vivo entre quienes continúan trabajando por una mejor República Dominicana. Por su parte, el pastor Rafael Vilorio ofreció un mensaje de esperanza y consuelo a los familiares y allegados.

Como muestra de respeto y reconocimiento, miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo realizaron una guardia de honor en memoria del dirigente, destacando su aporte al fortalecimiento democrático y su compromiso con el desarrollo político del país.

Al homenaje asistieron representantes de la Dirección Política y de la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo, legisladores, exlegisladores y dirigentes de distintas organizaciones políticas, quienes coincidieron en valorar la vida, el servicio público y el legado político de Brunel Collado, cuya trayectoria fue reconocida como ejemplo de compromiso con la democracia y el bienestar de la nación.