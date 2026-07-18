Fuerza del Pueblo critica retrasos en proyecto de agua potable en Espaillat

Bartolo García

Moca, provincia Espaillat.– La Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de esa organización afirmaron que el Gobierno carece de autoridad moral para pedir paciencia a los habitantes de Moca, Gaspar Hernández y otras comunidades afectadas por la falta de agua potable, al considerar que debió ofrecer disculpas por los retrasos e incumplimientos registrados en el proyecto de abastecimiento y saneamiento.

La organización recordó que la iniciativa, financiada por el Banco Mundial con una inversión de US$43.5 millones, fue presentada como una solución para mejorar los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales en la provincia Espaillat. Sin embargo, sostuvo que la ejecución ha estado marcada por retrasos, problemas técnicos y de gestión, lo que obligó a extender su fecha de finalización de mayo de 2026 a mayo de 2028.

La Fuerza del Pueblo aseguró que la reestructuración del proyecto no solo implica una mayor espera para la población, sino también una reducción en las metas originalmente anunciadas. Entre los cambios señalados figuran la disminución de medidores de agua de 10,000 a 2,500, la rehabilitación de redes de distribución de 50 a 20 kilómetros y la reducción de beneficiarios de nuevas conexiones de agua potable de 12,750 a 7,500.

Asimismo, indicó que también fueron reducidas las personas que tendrían acceso a sistemas de agua potable y alcantarillado, así como las obras previstas en Moca y Gaspar Hernández, donde, según la organización, se eliminaron estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y varios kilómetros de redes de distribución y saneamiento contemplados en el diseño original.

La entidad opositora atribuyó esta situación a una supuesta incapacidad técnica y gerencial de las autoridades para ejecutar un proyecto financiado con recursos provenientes de deuda externa, afirmando que la ampliación del plazo no garantiza que las obras sean concluidas dentro del nuevo cronograma establecido.

Finalmente, la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo y su Secretaría de Agua Potable y Saneamiento anunciaron que mantendrán una vigilancia permanente sobre el desarrollo del proyecto y exigirán transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de las obras comprometidas, al considerar que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental para los habitantes de la provincia Espaillat.