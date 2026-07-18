Envían a prisión preventiva a hombre acusado de atropellar a motociclista mientras hacía maniobras peligrosas

Bartolo García

Santiago, R.D.– Un tribunal impuso prisión preventiva a Ronny Renzo Mena Rodríguez, acusado de provocar lesiones a un motociclista mientras realizaba maniobras acrobáticas, conocidas popularmente como “calibrar”, en una vía pública del municipio Tamboril, en Santiago.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que le atribuye al imputado haber impactado con su motocicleta a Franklin José Pérez Peña, ocasionándole golpes y heridas como consecuencia de su conducción temeraria.

Durante la audiencia, el fiscal Manuel Güichardo presentó la solicitud de medida de coerción por presuntas violaciones a varios artículos de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, relacionados con la conducción imprudente y el incumplimiento de las normas de tránsito.

El órgano acusador sostuvo que cuenta con múltiples elementos de prueba que evidencian una conducta antijurídica por parte del imputado, señalando además que este acostumbraba a realizar maniobras peligrosas con su motocicleta en la vía pública, generando riesgos para conductores y peatones.

Entre las evidencias presentadas figuran la denuncia interpuesta por la víctima a través de su representante legal, certificaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que documentan las lesiones sufridas y el acta de tránsito elaborada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La investigación establece que el accidente ocurrió el 6 de julio de 2026 en la calle Juan María Capellán, en el municipio de Tamboril, cuando Mena Rodríguez conducía una motocicleta Super Gato, color rojo, modelo 2022.

Por disposición del tribunal, presidido por la jueza suplente Bertha Gómez Gil, el imputado cumplirá la medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, mientras el Ministerio Público continúa el proceso judicial en su contra.