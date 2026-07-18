Nace la Academia Dominicana de Medicina del Sueño con Plutarco Arias como primer presidente

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– Fue presentada oficialmente la Academia Dominicana de Medicina del Sueño (ACDOMES), una institución creada con el propósito de fortalecer la atención especializada, promover la investigación científica y fomentar una mayor conciencia sobre el papel del sueño en la salud integral. Durante su constitución, el doctor Plutarco Arias fue elegido por unanimidad como su primer presidente.

La academia está integrada por especialistas en neumología, otorrinolaringología, neurología, psiquiatría, psicología y otras áreas vinculadas al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. Entre sus principales objetivos figuran regular el ejercicio de esta especialidad en el país, impulsar la capacitación continua y garantizar servicios médicos de calidad.

La primera directiva de ACDOMES quedó conformada por Plutarco Arias, presidente; Luis Felipe Encarnación, vicepresidente; Pablo Smester López, secretario y director de Credenciales; Tomás Fernández, tesorero; además de Raymundo Hernández, Carlos Contreras, Yomary Mariel Almonte y Gabriel Smester como vocales. La institución también contará con comités científicos y de relaciones internacionales integrados por reconocidos especialistas.

Al asumir la presidencia, Plutarco Arias afirmó que la creación de la academia representa un compromiso con la salud y el conocimiento, al destacar que el sueño ha dejado de ser considerado únicamente como un período de descanso para convertirse en un componente esencial de la salud pública. “Dormir no es perder tiempo; dormir es recuperar la vida”, expresó.

El especialista explicó que durante el sueño el organismo realiza funciones fundamentales como la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la consolidación de la memoria y la regulación de procesos cardiovasculares, metabólicos y neurológicos. Asimismo, advirtió que los trastornos del sueño están asociados con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y cognitivas, además de afectar el desempeño laboral, el aprendizaje y la seguridad vial.

Arias anunció que ACDOMES desarrollará programas de formación, investigaciones, talleres y encuentros científicos dirigidos a profesionales de la salud, al tiempo que promoverá campañas educativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de un descanso adecuado. El objetivo, afirmó, es convertir a la academia en un referente nacional e internacional que contribuya a mejorar la calidad de vida y fortalecer la salud de los dominicanos mediante la promoción de una cultura del buen dormir.