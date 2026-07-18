Raquel Peña concluye misión oficial en EE. UU. y España para fortalecer la cooperación internacional

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, regresó este viernes al país luego de completar una misión oficial en Estados Unidos y España, donde sostuvo una serie de encuentros orientados a fortalecer la cooperación internacional y ampliar las relaciones económicas de la República Dominicana.

La vicemandataria arribó al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, donde fue recibida por el gerente general de AERODOM, Cyril Girot, y el director del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, para posteriormente retomar su agenda de trabajo en el territorio nacional.

En Washington D. C., Peña, junto al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo una reunión con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., con el propósito de dar seguimiento al memorando de entendimiento suscrito entre ambos países y ampliar la cooperación en materia sanitaria.

Posteriormente, la vicepresidenta viajó a Madrid, donde desarrolló una agenda institucional enfocada en fortalecer los vínculos económicos entre la República Dominicana y España. Durante su participación en el Primer Foro Libertas, resaltó la solidez de la economía dominicana e hizo un llamado a reforzar la cooperación entre Europa e Iberoamérica.

Como parte de su agenda en la capital española, Peña confirmó la participación de la República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, durante una reunión con Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En ese encuentro también avanzaron las conversaciones para evaluar la implementación piloto del Modelo 4T en el país, una metodología orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante estrategias centradas en Talento, Territorio, Transformación y Tracción.

La misión oficial incluyó además una visita institucional a la Real Academia Española (RAE), donde la vicepresidenta fue recibida por Juan Luis Cebrián y recorrió las instalaciones de la entidad, incluyendo su histórica biblioteca. Con la conclusión de esta agenda internacional, el Gobierno reafirma su estrategia de consolidar alianzas con socios estratégicos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la cooperación internacional de la República Dominicana.