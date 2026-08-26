Fuerza del Pueblo capacita en Nagua a sus equipos jurídicos en materia electoral

Bartolo García

NAGUA, María Trinidad Sánchez.– La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la Fuerza del Pueblo desarrolló en Nagua una jornada de capacitación electoral y fortalecimiento institucional, como parte del programa que ejecuta la organización política para preparar a sus profesionales del derecho y consolidar sus estructuras territoriales.

La actividad tuvo lugar en el local de la Fuerza del Pueblo y contó con la participación de dirigentes nacionales, provinciales y municipales, abogados y otros profesionales vinculados al partido. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Michel Rosario, vicesecretario y coordinador provincial de la SAJ, quien resaltó la importancia de ampliar la formación especializada de los equipos jurídicos.

Durante el encuentro, Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, pronunció el discurso central y destacó la necesidad de disponer de estructuras jurídicas organizadas en todo el territorio nacional, integradas por profesionales preparados para responder técnicamente a las situaciones que puedan presentarse durante los procesos electorales.

Martínez sostuvo que la capacitación en materia jurídica y electoral constituye un elemento fundamental para la defensa de los derechos políticos, por lo que consideró necesario profundizar los conocimientos relacionados con la Constitución, las leyes electorales, los procedimientos establecidos y la jurisprudencia de los órganos competentes.

Como parte del programa fue juramentada la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en María Trinidad Sánchez, que tendrá bajo su responsabilidad impulsar los trabajos jurídicos, organizativos y de capacitación en la provincia. La juramentación estuvo encabezada por Luis José Cosme, en su condición de supervisor político.

El componente académico estuvo dirigido por el jurista Pedro A. Mencía, quien impartió la conferencia “Procedimiento Contencioso-Electoral”. Durante su exposición abordó las competencias de los órganos electorales, los mecanismos de impugnación y reclamación, los plazos procesales y la utilización de los instrumentos contemplados en la legislación electoral dominicana.

La jornada reunió además a representantes de distintas áreas de la estructura nacional de la SAJ y forma parte de un programa de capacitación que la Fuerza del Pueblo desarrolla en diferentes provincias del país. La iniciativa busca combinar el fortalecimiento de sus estructuras territoriales con la preparación permanente de sus equipos en legislación electoral, derecho político y procedimientos para la resolución de controversias electorales.