Fuerza del Pueblo alerta sobre retroceso educativo pese a millonaria inversión estatal

Bartolo García

La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes un “deterioro progresivo” del sistema educativo dominicano, a pesar de que el Gobierno ha invertido más de RD$1.4 billones en el sector durante los últimos cinco años.

La organización política sostuvo que esos recursos no han generado mejoras sustanciales en los niveles de aprendizaje, ni en el fortalecimiento de la infraestructura escolar a nivel nacional.

La denuncia fue presentada por Josefina Pimentel, exministra de Educación y actual titular de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa acompañada por vicesecretarios de distintas áreas educativas.

Pimentel explicó que el balance correspondiente al año 2025 evidencia fallas estructurales en la gestión del sistema educativo bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Según indicó, existe una baja inversión en áreas fundamentales como la construcción y mantenimiento de planteles escolares, la capacitación y profesionalización docente, así como en recursos y materiales didácticos.

Afirmó que esta situación limita seriamente la capacidad del sistema para elevar la calidad de la enseñanza y responder a las necesidades de estudiantes y maestros.

La dirigente opositora también cuestionó la forma en que se ha ejecutado el presupuesto del Ministerio de Educación, señalando una marcada concentración en gastos corrientes.

Detalló que solo en el año 2025 la institución recibió más de RD$285 mil millones, de los cuales cerca del 80 % se destinó a nómina y otros compromisos administrativos.

En contraste, los recursos dirigidos a capacitación docente representaron apenas un 2.6 %, mientras que el equipamiento escolar alcanzó un 2.9 % del total presupuestado.

Pimentel advirtió que el mantenimiento de las escuelas se mantiene en niveles mínimos, provocando un deterioro visible en múltiples centros educativos del país.

Indicó que esta realidad se refleja en aulas en malas condiciones, carencia de recursos tecnológicos y deficiencias en servicios básicos.

La Fuerza del Pueblo sostuvo que la falta de planificación estratégica ha impedido que la alta inversión pública tenga un impacto real en la calidad educativa.

Asimismo, llamó al Gobierno a revisar sus prioridades presupuestarias y a enfocar mayores recursos en áreas que inciden directamente en el aprendizaje.

La organización política insistió en que sin inversión efectiva en maestros, infraestructura y materiales, no es posible hablar de transformación educativa.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar fiscalizando el manejo de los fondos públicos y de presentar propuestas orientadas a rescatar la calidad del sistema educativo nacional.

