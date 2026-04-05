Fuerza Aérea ejecuta exitoso rescate aéreo de turistas en el Pico Duarte

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fuerza Aérea de República Dominicana realizó una evacuación aeromédica en las inmediaciones del Pico Duarte, logrando rescatar a dos turistas que requerían atención médica urgente.

La operación se ejecutó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), como parte del esfuerzo conjunto para salvaguardar vidas durante situaciones críticas.

El rescate se llevó a cabo a bordo de la aeronave UH1H 3074, en un entorno de difícil acceso debido a las condiciones geográficas propias de la zona montañosa.

La misión estuvo bajo la responsabilidad del capitán piloto Juan Vásquez Ávila, junto al primer teniente piloto Martín Soto Quezada, quienes lideraron la operación aérea.

También participaron el sargento técnico de aviación Yesther Ciprian Paredes y el segundo teniente Thomas Camacho Moronta, encargado de la atención médica durante el traslado.

Gracias a la coordinación y precisión del equipo, los pacientes fueron estabilizados y transportados de manera segura hasta el Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch.

En el centro de salud recibieron atenciones especializadas, garantizando así una respuesta oportuna ante la emergencia presentada en la zona montañosa.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervención refleja la capacidad operativa y logística de la Fuerza Aérea para actuar en escenarios de alta complejidad.

Asimismo, subrayaron la importancia de la articulación interinstitucional para brindar respuestas rápidas y efectivas en beneficio de la población y de quienes visitan el país.