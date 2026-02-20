Fuente de Luz amplía su presencia nacional con Memorias de Luz y eleva sus servicios con certificación de calidad

Bartolo García

La empresa Fuente de Luz Memorial Service, reconocida por su trayectoria en la región Norte del país, anunció su expansión hacia nuevas zonas estratégicas de la República Dominicana con la apertura de sucursales en Santo Domingo Este y Santiago Oeste.

Las nuevas instalaciones operarán bajo la marca Memorias de Luz, ubicadas en la carretera Mella y en la autopista Joaquín Balaguer, respectivamente, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la cercanía con las familias dominicanas.

Este crecimiento institucional coincide con la obtención de la certificación internacional ISO 9001:2015, un reconocimiento que avala la implementación de un sistema de gestión de calidad enfocado en la mejora continua y la eficiencia de los procesos.

La certificación fue otorgada por AENOR Dominicana, luego de rigurosas auditorías que evaluaron los estándares operativos, administrativos y de atención al cliente de la empresa.

La directora de la organización, Arlenys Nicasio, destacó que esta expansión responde al compromiso de llevar servicios confiables y humanizados a un mayor número de comunidades.

Nicasio, quien también preside la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados de la República Dominicana, afirmó que la certificación representa un paso firme hacia una gestión más estructurada y orientada al bienestar de las familias.

Señaló que el reconocimiento internacional no solo valida los procesos internos, sino que refuerza la cultura de calidad, responsabilidad y transparencia dentro de la empresa.

Fuente de Luz ha desarrollado un modelo integral de atención que abarca servicios funerarios completos, planes previsivos y acompañamiento emocional a través de su Unidad de Duelo.

La empresa también ofrece asesoría en planificación del Legado de Vida, así como un innovador servicio de cementerio de mascotas, ampliando su enfoque de apoyo en momentos sensibles.

Con la expansión bajo la marca Memorias de Luz, la organización busca fortalecer su presencia nacional y responder a una demanda creciente de servicios estructurados y confiables.

La apertura de estas nuevas sucursales permitirá mayor cobertura territorial y tiempos de respuesta más eficientes para las familias que requieren acompañamiento inmediato.

La obtención de la certificación ISO 9001 consolida a Fuente de Luz como una de las empresas del sector exequial dominicano que opera bajo estándares internacionales.

Con estas acciones, la compañía reafirma su compromiso de elevar la calidad del servicio funerario en el país y de continuar creciendo con una visión centrada en la excelencia y el respeto humano.