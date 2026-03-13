“Fuego”, lo nuevo e impactante de Unánimes en Adoración

Santo Domingo, R.D. La emergente agrupación cristiana Unánimes en Adoración, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Fuego”, una impactante propuesta musical en el género Pop – Rock moderno | Worship contemporáneo, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales y que es parte de su exquisito álbum “Espíritu Santo y Fuego”.

“Fuego” es una adoración congregacional que surge desde el anhelo profundo por la presencia de Dios y que hoy se convierte en el emblema de un despertar dentro de la banda”, compartió Andrés Reyna, integrante de la talentosa agrupación.

En ese mismo tenor, Crystaly Ballester, también integrante, aportó que la canción está inspirada en Levítico 6:12, pasaje que exhorta a mantener el fuego ardiendo, continuamente, sobre el altar.

“El tema se construye desde el clamor por ese fuego que purifica, transforma y llena por medio del Espíritu Santo. Más que una metáfora, el título resume la esencia viva del mensaje que la agrupación desea transmitir”, afirmó Ballester.

Asimismo, Christopher Ballester, otro de los integrantes de Unánimes en Adoración, explicó que su música se caracteriza por “la pasión de ver a Dios moverse en esta generación y que, de manera unánime, adoremos a nuestro Padre Celestial y Cristo sea glorificado en las naciones de la tierra”.

Por igual, “Fuego”, cuya autoría es compartida por los tres artistas, con arreglos de Reyna, posee un inspirador audiovisual, cuya producción estuvo a cargo de Pablo Green, con su productora Green Films Edición.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestro video. Quisimos que fuese bien orgánico, por eso decidimos grabar un concierto en vivo, para que todas las emociones experimentadas pudieran ser transmitidas a todo el que lo visualice”, explicó Crystaly.

En tanto, Christopher adelantó que la agrupación tiene en planes lanzar este año 3 canciones más, “así como realizar una sesión acústica y una próxima grabación en vivo”.

Los interesados en seguir la carrera de esta prometedora banda pueden hacerlo a través de su Instagram @ grupounanimesoficial.