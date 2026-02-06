Frank Reyes celebra respaldo del público tras nuevas nominaciones en Premios Soberano 2026

Bartolo García

El reconocido artista dominicano Frank Reyes, conocido como “El Príncipe de la Bachata”, expresó su profundo agradecimiento por las nominaciones obtenidas en los Premios Soberano 2026.

El intérprete figura en dos importantes categorías: “Bachatero del Año” y “Bachata del Año” por el tema “Quién te dio el derecho”, una de sus canciones más recientes y populares.

Estas postulaciones lo colocan nuevamente entre las principales figuras del género, reafirmando su vigencia dentro de la música dominicana.

Frank Reyes valoró este reconocimiento como una muestra del cariño del público y del respeto de la industria del entretenimiento.

Aseguró que cada nominación representa un impulso para continuar trabajando con pasión y entrega.

“Estas nominaciones son una bendición y un compromiso para seguir llevando nuestra música a lo más alto”, expresó el artista.

El bachatero destacó que cada logro alcanzado es fruto de la constancia y del amor por su carrera.

Asimismo, agradeció de manera especial a su equipo de trabajo, músicos y productores por acompañarlo en cada proyecto.

Señaló que el respaldo profesional ha sido clave para mantener la calidad de su propuesta musical a lo largo de los años.

Frank Reyes también dedicó palabras de gratitud a sus seguidores, a quienes considera la base de su éxito.

“Gracias a mi gente, que ha estado conmigo en cada escenario, cada canción y cada etapa”, manifestó emocionado.

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Reyes continúa siendo una de las voces más representativas de la bachata.

Su música ha trascendido fronteras, conquistando públicos en América Latina, Estados Unidos y Europa.

A lo largo de su carrera ha construido un legado marcado por letras románticas y un estilo inconfundible.

Las nuevas nominaciones consolidan su posición como uno de los pilares del género.

Finalmente, el artista reafirmó su compromiso de seguir produciendo música que conecte con las emociones del público y enorgullezca a la República Dominicana.