Francisco Javier respalda regulación de encuestas electorales fuera de tiempo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su respaldo a la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de prohibir la divulgación de sondeos y encuestas político-electorales a destiempo, al considerar que la medida fortalece la transparencia democrática.

El miembro del Comité Político del PLD afirmó que resulta incomprensible que, faltando casi dos años para las elecciones de 2028, ya se estén publicando encuestas y utilizando esos estudios como herramientas de promoción política a favor de sectores interesados.

Francisco Javier sostuvo que la disposición de la JCE está sustentada en el artículo 41 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como en lo establecido por la Constitución de la República en relación con la igualdad de oportunidades y la transparencia electoral.

Asimismo, advirtió que la difusión de sondeos y encuestas fuera del tiempo permitido puede prestarse a manipulaciones “sutiles y expresas” que afectarían negativamente el desarrollo de los próximos procesos electorales y la confianza en la democracia dominicana.

El dirigente peledeísta destacó que las elecciones transparentes representan la principal fuente de legitimidad tanto para el sistema político como para sus líderes, además de convertirse en mecanismos fundamentales para canalizar las opiniones y demandas de la ciudadanía de forma pacífica.

Finalmente, García recordó que la Junta Central Electoral posee facultad sancionadora contra las empresas encuestadoras acreditadas que incumplan las disposiciones legales vigentes, reafirmando la importancia de preservar la institucionalidad y la equidad en el escenario político nacional. #eljacaguero #FranciscoJavier #PLD #JCE #Encuestas #PoliticaRD #Democracia