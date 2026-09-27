Francisco Javier pide a partidos respetar proceso interno del PLD

El aspirante presidencial anunció contactos con líderes políticos para reclamar no injerencia de otras organizaciones en la medición interna peledeísta

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, anunció gestiones ante el liderazgo político nacional para solicitar que otras organizaciones no intervengan en el proceso interno del partido.

García explicó que procurará conversar directamente con los presidentes de los partidos políticos reconocidos, con el propósito de pedir respeto a la dinámica peledeísta y que sus miembros puedan participar sin interferencias externas.

“En el PLD estaremos al margen de los procesos internos de los partidos. Lo único que pedimos es igual trato para nosotros”, manifestó el dirigente al exponer su posición sobre la relación entre las distintas organizaciones políticas.

El aspirante sostuvo que la fortaleza y autonomía de los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, por lo que adelantó que planteará personalmente su posición a los principales líderes de las organizaciones que adversan al PLD.

En paralelo, García ha cuestionado aspectos relacionados con el padrón que será utilizado en la medición interna y denunció que 523,000 afiliados serían apartados del proceso, señalamiento que ha generado respuestas de la Comisión Organizadora.

El dirigente ha insistido en que su objetivo es competir en condiciones que, a su juicio, garanticen reglas claras y respeto al procedimiento interno, mientras mantiene su aspiración de encabezar la propuesta presidencial del PLD rumbo a 2028.

García también elevó el tono político frente al oficialismo al asegurar que se convertirá en “la pesadilla” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y reiteró su confianza en ganar la próxima contienda presidencial.