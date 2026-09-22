Abinader propone a Keiko Fujimori elevar las relaciones entre RD y Perú

Los mandatarios sostuvieron una reunión bilateral en Nueva York y plantearon ampliar la cooperación entre ambos países

Bartolo García

Nueva York.– El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la que planteó llevar a nuevos niveles las relaciones entre República Dominicana y la nación suramericana, durante su agenda oficial en Nueva York.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano manifestó su interés en fortalecer los vínculos existentes entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de cooperación, al considerar que todavía existe espacio para ampliar la relación bilateral.

“Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, expresó Abinader durante el intercambio con Fujimori.

Al conversar posteriormente con la prensa, el jefe de Estado destacó los vínculos históricos que unen a República Dominicana y Perú y sostuvo que las relaciones entre ambas naciones todavía no han desarrollado todo su potencial.

“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, manifestó Abinader al referirse a las posibilidades de ampliar el acercamiento entre los dos gobiernos.

El presidente dominicano explicó además que se trató de su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la Presidencia de Perú y señaló que durante la conversación ambos intercambiaron invitaciones para visitar sus respectivos países. “Ella me invitó y nosotros la invitamos también”, indicó.

Abinader estuvo acompañado en la reunión por el canciller Víctor “Ito” Bisonó; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, Wellington Bencosme.