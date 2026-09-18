Fallece Andrés Avelino Abreu, fundador de una de las principales empresas automotrices de RD

El empresario inició su trayectoria en 1968 y dejó una organización vinculada a 19 marcas internacionales del sector automotor

Santo Domingo.– Falleció este jueves el empresario Andrés Avelino Abreu Vargas, fundador de Avelino Abreu SAS y reconocido por su trayectoria como uno de los pioneros del sector automotriz en República Dominicana, informó su familia mediante un comunicado.

Las honras fúnebres se realizarán este sábado 19 de septiembre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la sede principal de Avelino Abreu SAS, ubicada en la avenida John F. Kennedy, kilómetro 6½, en Santo Domingo.

En ese mismo recinto será celebrada la misa de cuerpo presente, tras la cual sus restos serán trasladados al cementerio Puerta del Cielo, donde recibirán sepultura.

La trayectoria empresarial de Abreu Vargas en el sector de vehículos comenzó en 1968 con la comercialización de los camiones alemanes MAN, marca que continúa formando parte de las operaciones de la compañía que fundó.

A partir de ese inicio, impulsó el crecimiento de una organización diversificada que actualmente representa 19 marcas internacionales y mantiene presencia en segmentos como vehículos de pasajeros y comerciales, autobuses, neumáticos, lubricantes y equipos destinados a la agroindustria y la construcción.

El portafolio histórico de la empresa ha incluido firmas como Audi, Volkswagen, Bentley, SEAT, Subaru, Hino, Hyster, Kumho y Motul, ampliando su participación en distintas áreas vinculadas al transporte, la infraestructura y las actividades productivas del país.

Andrés Avelino Abreu Vargas deja una trayectoria de más de cinco décadas ligada al desarrollo del sector automotriz dominicano, además de una empresa que mantiene operaciones en distintos segmentos del mercado y continúa llevando el nombre de su fundador.