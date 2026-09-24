Acto impecable abre XXVIII Feria del Libro 2026, iniciando la fiesta de la lectura

La apertura fue artística y emotiva. Se homenajeó a José Mármol y se destacaron los nexos con Panamá, país invitado de honor. Se extiende hasta el domingo 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Tres periodistas escritores y una Premio Nacional, invitan a sus puestas en circulación

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Cultura inauguró con solemnidad la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que tiene a Panamá como país invitado de honor y a José Mármol como escritor homenajeado.

La Feria inicia sus actividades cotidianas desde hoy con un programa de más de 600 propuestas y la interacción entre lectores, editores, escritores y libreros, todos girando en torno al instrumento fundamental de la cultura: el libro. El lema de la feria es Abre un libro, abre un mundo.

La apertura hilvanó seis discursos protocolares, una presentación de baile y música folclórica de Panamá, en la cual destacaron la elegancia del vestuario y la danza; una representación teatral sobre el valor del libro para los nuevos lectores digitales de hoy, introducida por el maestro teatral Salvador Pérez Martínez; el despliegue de una línea gráfica que unió las imágenes de los dos países, y un breve y emotivo documental biográfico sobre el poeta homenajeado, José Mármol, que generó gran impacto por su elaboración y los afectos familiares que transmitió.

A partir de este jueves, a las 5:00 de la tarde, momento de su apertura al público, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte acogerá durante diez días una programación que reunirá literatura, arte, cine y otras expresiones culturales, con actividades dirigidas a públicos de distintas edades y la participación de autores y representantes del sector editorial nacional e internacional.

Para el montaje de la Feria se ha trabajado durante diez meses con un equipo que ha supervisado el ministro, con la directriz principal del viceministro Pastor de Moya y el equipo que integran Aquiles Julián (director general del Libro y la Lectura); Nan Chevalier (director de Ferias del Libro) y Juan Báez (coordinador de librerías y editoriales), entre otros.

El programa del evento:

https://www.elimpresodigital.com/documentos/92125d74-b423-4b4a-8971-e5c789b492fb.pdf

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que la literatura nos permite hacer algo valioso con el tiempo: convertirlo en historias y palabras capaces de permanecer y trascender generaciones. Además, señaló que esta feria realmente celebra la riqueza y diversidad de la cultura, al tiempo que proyecta el talento dominicano.

Peña presentó un inventario de las ofertas culturales del evento: Pabellón de Autores y Talleres Literarios, Pabellón del Cómic, Paseo de la Lectura, el nuevo Pabellón de Literatura Infantil y Juvenil, Zona Infantil, la sala de negocios editoriales, el programa Bono Libros —que ha ampliado su accionar para entregar libros a los estudiantes asistentes al evento— y otras propuestas.

El ministro Roberto Ángel Salcedo destacó el valor de la lectura como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y construir una mirada propia, así como la importancia de las ferias del libro como espacios de encuentro entre autores, lectores y culturas.

La embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García, sostuvo que los libros son el mejor espacio de encuentro y permiten el diálogo de los pueblos y las generaciones.

Ramón Pastor de Moya, viceministro de Identidad y Participación Ciudadana, resaltó la trascendencia del libro y agradeció el esfuerzo del equipo que, bajo la dirección de Roberto Ángel Salcedo, trabajó durante meses para lograr el montaje de la Feria.

José Mármol agradeció al Ministerio de Cultura el honor de dedicarle esta edición de la Feria Internacional del Libro, así como a su familia, a los escritores dominicanos, a los lectores que han recibido su obra y a los realizadores del documental biográfico presentado.

La presencia de Panamá también estuvo desde el inicio de la ceremonia, con la proyección de un video sobre el país invitado de honor y la actuación de su cuerpo de baile, que llevó al escenario del Teatro Nacional una muestra de la riqueza y diversidad de su cultura.

Seis obras imperdibles

Las puestas en circulación en la feria son muchas y, de entre ellas, nos llaman la atención las de tres periodistas y una escritora galardonada: Aralis Rodríguez, Alfonso Quiñones, Juan Bolívar Díaz y Ángela Hernández Núñez. Estaremos informando de otras actividades en la medida que nos permitan el espacio y el tiempo. Mientras, recomendamos no perderse a:

Aralis Rodríguez, novelista, presenta mañana, viernes 25 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, su novela El último viaje de la presidente, editada por Huerga y Fierro, relato sobre el suicidio de Antonio Guzmán, con presentaciones de Jochy Herrera y Carmen Imbert Brugal. Esta novela tiene un recorrido que se inició con su presentación en la Feria del Libro de Madrid y que se replicó en México. Aralis Rodríguez es periodista, diplomática de carrera y escritora de ficción.

Juan Bolívar Díaz, periodista y diplomático, será objeto de un conversatorio en torno a su autobiografía Con las riendas tensas, por parte de Jean Michell Carroit y Elvira Lora, a las 11 de la mañana el sábado 3 de octubre en el salón Aida Bonelly de Díaz, del Teatro Nacional. En el libro, el periodista, gestor social y maestro de periodismo, relata los hechos de su carrera y su lucha por la democracia, incluyendo los atentados de que fue objeto por su postura. El libro fue puesto a circular en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un masivo acto encabezado por el presidente de la República y presentado por el periodista Fausto Rosario Adames, director del portal Acento.com.do.

Alfonso Quiñones, escritor, poeta y periodista, presenta el viernes 2 de octubre, en el Pabellón de Autores, Autoras y Talleres Literarios, su nueva obra Ojo de madera, publicada por la editorial española Sial Pigmalión, comentada por el escritor Marino Beriguete y el editor Basilio Rodríguez Cañete. La obra ya había sido presentada anteriormente en la Feria del Libro de Madrid y figura entre los libros de autores dominicanos editados en el exterior que estarán disponibles en la FILSD 2026.

Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura, y gestora del libro y las bibliotecas públicas, presenta su colección de relatos Caribe en Breves, editada por Huerga y Fierro, a las 6:00 de la tarde del sábado 3 de octubre, en el Pabellón de Autores, Autoras y Talleres Literarios, ubicado en el Museo Nacional de Historia y Geografía. La obra será presentada por el escritor Gustavo Olivo Peña, la docente universitaria Carolina Hernández y Charo Fierro, editora. Esta colección de cuentos también fue presentada en la Feria del Libro de Madrid y cuenta con recepción de la crítica de España y Argentina. Ángela Hernández fue directora general del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.