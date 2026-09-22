Alta cocina y talento gastronómico se reunirán en la Culinary Week 2026 de Barceló Bávaro Grand Resort

Punta Cana. – Barceló Bávaro Grand Resort celebrará del 18 al 25 de octubre la 11.ª edición de Culinary Week, su tradicional propuesta gastronómica que reunirá a diez reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Durante una semana, huéspedes y público local podrán disfrutar de un programa culinario que recorrerá sabores de la cocina italiana, española, mexicana, francesa internacional, carnes y caribeña, a través de cenas temáticas y experiencias diseñadas para los amantes de la buena mesa.

Como novedad, esta edición incluirá una degustación de postres en el Coffee, Rum and Cigar Lounge Bar, a cargo de Levapan, Puratos y Chocolate World, así como catas de ron de la mano de Ron Barceló.

Este año debutarán en Culinary Week Luigi Puello, director de Alimentos y Bebidas de Casa de España, y Ramsés Núñez, chef privado y corporativo especializado en la creación de experiencias gastronómicas privadas.

También contará con la participación del chef Alejandro Abreu, de Catsol Food Master Solutions y presidente de la Asociación Dominicana de Chefs; Liberato De Simone, de Dolce Italia; José Lombardero, del restaurante Espacio Sukaldeko, y Cristóbal Marto, chef corporativo de los restaurantes La Cassina y Casa Luca.

Asimismo, participarán los chefs de los hoteles Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana: Hilario Martínez, Benjamín Rodríguez, Ondry Reyes y Wilson Perdono.

El evento iniciará el domingo 18 de octubre con un cóctel inaugural que reunirá a personalidades del mundo gastronómico y del sector turístico.

Culinary Week 2026 está dirigida tanto a huéspedes como al público local que busca vivir una experiencia gourmet. El resort ofrecerá paquetes especiales de hospedaje para quienes deseen combinar descanso y alta cocina, mientras que los clientes de la categoría Premium Level disfrutarán del programa de manera exclusiva.