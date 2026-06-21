Francisco Javier juramenta equipos de trabajo en Pensilvania y Nueva Jersey

Estados Unidos. – Francisco Javier García, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), juramentó los equipos de trabajo que respaldan su proyecto político en los estados de Pensilvania y Nueva Jersey.

En ese sentido, el también miembro del Comité Político del PLD encabezó multitudinarios encuentros en Filadelfia y Nueva Jersey, donde recibió un amplio respaldo de dirigentes y simpatizantes de la organización.

Los equipos juramentados están integrados no solo por dirigentes peledeístas, sino también por representantes del sector externo que apoyan sus aspiraciones presidenciales.

Asimismo, este domingo, en Brooklyn, Nueva York, el aspirante presidencial sostuvo reuniones con dirigentes políticos, líderes empresariales y representantes de distintos sectores religiosos, con quienes intercambió impresiones sobre la situación de la República Dominicana y los desafíos de cara al futuro.

García concluye este lunes una exitosa visita de una semana por la costa Este de los Estados Unidos, como parte de los trabajos que desarrolla en busca de la nominación presidencial del PLD para las elecciones de 2028.

Durante su recorrido, ha juramentado equipos de campaña en concurridos actos y ha sostenido encuentros con líderes comunitarios, empresariales y políticos, fortaleciendo su estructura de apoyo en la diáspora dominicana.

El dirigente peledeísta también ha presentado los lineamientos generales de la propuesta de gobierno que impulsaría en caso de obtener la candidatura presidencial y resultar favorecido en las elecciones de 2028.