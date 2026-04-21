Francisco Javier García se consolida como favorito dentro del PLD, revela encuesta

El dirigente peledeísta lidera la preferencia interna del partido y también encabeza el respaldo entre la población general, según estudio de ACD Media

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, encabeza la preferencia de los peledeístas con un 42.7 %, de acuerdo con una encuesta realizada por ACD Media correspondiente al mes de abril de 2026.

El estudio también lo posiciona en primer lugar cuando se mide la simpatía de la población general, donde obtiene un 27 % de respaldo, colocándose por encima de otros aspirantes de esa organización política.

Según los resultados, en la medición abierta al electorado general, Francisco Javier García supera a Gonzalo Castillo, quien alcanza un 14.3 %; seguido de Francisco Domínguez Brito con 7.2 % y Charlie Mariotti con un 3.6 %.

Dentro del PLD, al preguntar cuál de los aspirantes está mejor preparado para asumir una candidatura presidencial, García vuelve a ocupar la primera posición con 42.7 %, reflejando una amplia ventaja frente a sus competidores internos.

En esa misma evaluación interna, Francisco Domínguez Brito obtuvo un 12.5 %; Luis de León un 5.5 %; Gonzalo Castillo un 4 %; y Charlie Mariotti un 2 %, consolidando a Francisco Javier como el principal referente presidencial del partido morado.

La encuesta perfila al exministro de Turismo como el dirigente con mayor fortaleza política dentro del PLD, tanto en la estructura partidaria como en la percepción de la ciudadanía, fortaleciendo su posicionamiento de cara a futuros procesos electorales.

De acuerdo con la ficha técnica, el sondeo fue realizado del 11 al 14 de abril de 2026 con una muestra de 1,200 personas, un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Francisco Javier García es economista, abogado y miembro del Comité Político del PLD. Además de su trayectoria como ministro de Turismo, ha ocupado importantes funciones públicas como administrador de la Lotería Nacional y de Refidomsa, consolidando una amplia experiencia en la gestión del Estado.