Francisco Javier García le quita dirigentes a la FUPU en Puerto Plata

Bartolo García

Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), continúa sumando fuerzas políticas en distintas provincias del país, esta vez con la incorporación de dirigentes que abandonaron la Fuerza del Pueblo (FUPU) en Puerto Plata.

Durante una actividad celebrada este sábado, García juramentó a Adams Severino y Juan Grullón López, quienes hasta recientemente militaban en la organización liderada por Leonel Fernández.

Adams Severino formaba parte del equipo político de Javier Clark dentro de la FUPU, mientras que Juan Grullón López también se desempeñaba como dirigente activo en esa estructura política en la provincia atlántica.

Ambos líderes decidieron regresar a las filas del PLD y pasar a integrar el equipo político de Francisco Javier García, fortaleciendo su proyecto presidencial de cara a las elecciones del 2028.

El acto de juramentación se realizó en un ambiente de entusiasmo y respaldo político, donde García destacó la importancia de seguir construyendo una organización unida y cercana a la militancia.

El dirigente peledeísta llamó a dejar atrás divisiones y trabajar de manera cohesionada para ofrecer al país una alternativa de gobierno con experiencia y capacidad de gestión.

“Estamos formando un proyecto fuerte, con hombres y mujeres comprometidos con que la República Dominicana vuelva a tener un gobierno que sí funcione”, expresó García.

Además de las nuevas integraciones, Francisco Javier encabezó una amplia asamblea con miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios, coordinadores y dirigentes del PLD en Puerto Plata.

Durante el encuentro se discutieron estrategias de fortalecimiento organizativo, crecimiento territorial y consolidación del liderazgo del partido en la provincia.

Dirigentes locales valoraron positivamente la llegada de nuevos miembros, señalando que demuestra el dinamismo del PLD y el respaldo que sigue generando el proyecto de Francisco Javier García.

Asimismo, destacaron que cada vez más figuras políticas están reconociendo al PLD como una opción sólida para las próximas elecciones.

La jornada formó parte de una agenda nacional que García viene desarrollando en diferentes provincias, enfocada en reorganizar el partido y sumar voluntades.

Con estas integraciones, el aspirante presidencial continúa posicionándose como una de las principales figuras del PLD en el camino hacia el 2028.

El movimiento político evidenció una nueva sacudida en la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata, mientras el PLD refuerza sus estructuras territoriales.

