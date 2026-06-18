Francisco Javier García fortalece su proyecto presidencial con juramentación de estructura política en Nueva York y el noreste de Estados Unidos

Nueva York, EE. UU. – En un entusiasta y concurrido acto, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, dejó formalmente juramentados los equipos de trabajo que respaldarán su proyecto político en El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island, Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva Inglaterra, así como la Comisión Estratégica de la Diáspora.

La juramentación estuvo a cargo de Víctor Fadul, coordinador general del proyecto político de Francisco Javier García, quien destacó la importancia de la diáspora dominicana en el fortalecimiento de la organización y el desarrollo nacional.

“Valoramos el extraordinario trabajo que realizan nuestros hermanos dominicanos en el exterior y reconocemos el impacto de sus aportes al desarrollo de nuestro país. Por eso nos llena de profundo orgullo dejar establecidos hoy los equipos que nos conducirán a la victoria en el proceso interno del PLD y, posteriormente, al triunfo electoral de 2028”, expresó Fadul.

La estructura de campaña en Nueva York estará coordinada por Miguel Suriel. En El Bronx, la responsabilidad recae sobre Alejandro Montesino; en Manhattan, Nelson Collado; en Brooklyn, Tovarick Bautista; en Queens, Darío Collado; mientras que en Long Island los trabajos serán dirigidos por Francisco Francisco y Glennys Durán.

Asimismo, fue juramentada la Comisión Estratégica de la Campaña en Nueva York, que estará encabezada por Luis Lithgow y Frank Cortorreal.

En tanto, Marcos Montilla asumirá la coordinación de la estructura política en Nueva Jersey; José Joaquín Mota tendrá a su cargo Pensilvania; y Ana Grateraux dirigirá los trabajos organizativos en la región de Nueva Inglaterra.

“Nos sentimos más que orgullosos del formidable equipo dirigencial que nos acompaña. Se trata de compañeros con amplia experiencia política, junto a jóvenes y entusiastas dirigentes que aportan energía, dinamismo y vitalidad a las estructuras multidisciplinarias que hoy dejamos formalmente constituidas”, manifestó Fadul.

Por su parte, Francisco Javier García agradeció la confianza y el respaldo de los dirigentes y militantes presentes, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del PLD y la construcción de una propuesta de gobierno capaz de responder a las necesidades de los dominicanos.

“Gracias, compañeros, por su confianza y apoyo. Unidos retornaremos al poder para que la República Dominicana vuelva a tener un gobierno eficiente, cercano a la gente y comprometido con el bienestar de todos”, concluyó García.