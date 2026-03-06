Francisco Javier García desarrollará agenda política con dirigentes del PLD en Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, desarrollará este sábado una amplia agenda de actividades políticas en la ciudad de Santiago de los Caballeros, como parte del proceso de fortalecimiento de su proyecto dentro de la organización.

La jornada incluirá encuentros con dirigentes del partido en las tres circunscripciones del municipio cabecera, además de reuniones privadas y contactos con representantes de distintos sectores políticos.

El enlace del proyecto político en Santiago, Bienvenido Pérez, explicó que la agenda busca consolidar el respaldo de la dirigencia peledeísta en la provincia y continuar el proceso de organización interna del proyecto presidencial.

Según indicó, las actividades también incluirán un intercambio con representantes de los medios de comunicación para compartir detalles sobre el desarrollo de la propuesta política que encabeza García.

La agenda iniciará con una rueda de prensa programada para las 9:30 de la mañana en el Hotel Matum, donde el dirigente político ofrecerá declaraciones sobre la actualidad del partido y su proyecto político.

Posteriormente, el aspirante presidencial realizará visitas a destacados dirigentes del PLD en la ciudad, con el propósito de fortalecer los vínculos con la estructura partidaria local.

En horas de la tarde se llevarán a cabo encuentros ampliados con dirigentes de las circunscripciones uno, dos y tres del municipio cabecera, como parte del cronograma de trabajo establecido por el equipo político.

Los organizadores indicaron que existe gran expectativa entre los miembros del PLD en Santiago ante la visita del dirigente político, quien continúa desarrollando su agenda nacional de contacto con la militancia del partido.