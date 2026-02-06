Francisco Javier García denuncia trabas en acceso a Medicamentos de Alto Costo para pacientes con cáncer

Bartolo García

El aspirante presidencial Francisco Javier García cuestionó que numerosos pacientes con cáncer continúen enfrentando largas listas de espera para acceder al programa de Medicamentos de Alto Costo del Gobierno dominicano.

El dirigente calificó como inaceptable que personas en condiciones críticas no reciban a tiempo los tratamientos que necesitan para enfrentar una enfermedad tan delicada como el cáncer.

García expresó su preocupación al señalar que cientos de pacientes permanecen atrapados en procesos administrativos que retrasan la entrega de fármacos esenciales.

Sus declaraciones fueron realizadas en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, fecha en la que hizo un llamado a la reflexión sobre el sistema de salud.

El político apuntó directamente a las demoras en las autorizaciones por parte de Seguro Nacional de Salud (SENASA), las cuales, según afirmó, están afectando la calidad de vida de los pacientes.

Indicó que cada día de retraso representa pérdida de tiempo vital en tratamientos que deben iniciarse con urgencia.

García sostuvo que la salud no puede seguir siendo víctima de procesos burocráticos que ralentizan la respuesta del Estado.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos y reducir la carga de trámites innecesarios.

“Urge garantizar acceso inmediato a los tratamientos. La salud no puede seguir siendo rehén de la burocracia”, expresó con firmeza.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el dirigente político reclamó mayor transparencia y eficiencia en la gestión del sistema de medicamentos de alto costo.

“Necesitamos transparencia. Necesitamos respuestas. Necesitamos un gobierno que sí funcione”, escribió en su publicación.

García manifestó su solidaridad con todos los pacientes que enfrentan esta enfermedad, reconociendo el difícil camino que atraviesan junto a sus familias.

Deseó fortaleza, salud y pronta recuperación a quienes luchan contra el cáncer en todo el país.

Asimismo, aprovechó la ocasión para exhortar a la población a realizarse chequeos médicos preventivos de manera regular.

Finalmente, reiteró que garantizar atención oportuna y digna a los pacientes debe ser una prioridad nacional, especialmente cuando se trata de enfermedades de alto riesgo como el cáncer.