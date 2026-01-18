Francisco Javier García augura el fin del PRM en el poder y apuesta al retorno del PLD

El aspirante presidencial asegura que la falta de rumbo del actual gobierno abre una oportunidad histórica para la oposición

Bartolo García

Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno saldrá del gobierno debido a lo que calificó como una marcada incapacidad para gobernar y una pérdida progresiva de eficiencia en la administración del Estado.

El dirigente político sostuvo que el país atraviesa un período de retroceso institucional y de gestión, situación que, a su juicio, no puede atribuirse a factores externos, sino a errores internos del oficialismo y a la ausencia de una visión clara de gobierno.

García señaló que el año 2025 dejó un balance negativo para la nación, pero advirtió que el problema no radica en coyunturas internacionales ni en circunstancias heredadas, sino en la falta de capacidad del PRM para dirigir los asuntos públicos.

Al comparar los primeros años de gestión del partido gobernante con el momento actual, recordó que los errores iniciales podían considerarse comprensibles tras 16 años fuera del poder, pero enfatizó que cinco años después la situación es distinta.

“Lo preocupante es que, lejos de aprender, están desaprendiendo”, afirmó el aspirante presidencial, al referirse a las decisiones y cambios constantes que, según dijo, han generado desorden en distintas áreas del Estado.

En una expresión gráfica, García resumió su crítica señalando que “la enfermedad no está en la sábana, está en el paciente”, en alusión directa a lo que considera fallas estructurales del actual gobierno.

Durante su primera entrevista como aspirante presidencial del PLD, explicó que el caos administrativo y los frecuentes cambios en la gestión pública reflejan una carencia de rumbo estratégico y de capacidad gerencial.

El también exministro aseguró que varias áreas que anteriormente funcionaban de manera eficiente han mostrado retrocesos, lo que, a su entender, evidencia el agotamiento del modelo de gobierno del PRM.

García reiteró su convicción de que el partido oficialista no logrará mantenerse en el poder, al no haber ofrecido resultados concretos ni soluciones sostenibles a los principales problemas nacionales.

En ese contexto, sostuvo que el PLD tiene ante sí una oportunidad histórica para reconectar con la ciudadanía y retomar la conducción del país, siempre que asuma el reto con trabajo y organización.

“La suerte no toca la puerta de nadie; hay que trabajar”, expresó, al subrayar que su proyecto político está enfocado en recorrer el país y escuchar a los distintos sectores sociales y productivos.

El dirigente recordó declaraciones del presidente del PLD, Danilo Medina, quien afirmó que “el caballo está listo y solo falta el jinete”, frase que García retomó para afirmar que el partido cuenta con liderazgo preparado.

Según explicó, ha recorrido el territorio nacional en varias ocasiones, reuniéndose con dirigentes del PLD y representantes de diversos sectores, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad que vive la población.

En ese recorrido, afirmó haber encontrado un sentir común en distintas comunidades del país, donde, según dijo, la gente expresa frustración y preocupación ante lo que califica como un desgobierno.

Finalmente, Francisco Javier García aseguró que el PLD se prepara para asumir el desafío electoral con una propuesta que, en su opinión, responde a las demandas ciudadanas y busca devolver estabilidad y rumbo al país.