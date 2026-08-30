Francisco Javier García afirma que el PLD saldrá fortalecido de su proceso interno de octubre

Bartolo García

OVIEDO, PEDERNALES.– Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que la unidad de esa organización política está garantizada y aseguró que entre sus dirigentes existe plena conciencia sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad durante el proceso interno previsto para octubre.

García sostuvo que, aunque dentro del partido puedan surgir diferencias propias de una organización democrática, estas no representan una amenaza para su cohesión. “En nuestro partido la unidad está asegurada”, expresó el dirigente peledeísta al destacar el compromiso de la militancia con la preservación de la organización fundada por Juan Bosch.

El aspirante presidencial reconoció la existencia de “choquecitos” y diferencias durante el proceso interno, pero consideró que prevalecerá el interés colectivo. A su juicio, una vez concluida esta etapa, los distintos sectores deberán avanzar juntos para fortalecer al PLD y construir una propuesta política con miras a las próximas elecciones.

En ese sentido, Francisco Javier García llamó a dirigentes y militantes a colocar la unidad y el futuro del PLD por encima de las diferencias internas, señalando que mantenerse cohesionados será fundamental para alcanzar el objetivo de regresar al poder en los comicios de 2028.

El veterano dirigente político también manifestó confianza en sus posibilidades dentro de la organización y aseguró que las condiciones están dadas para obtener la victoria en el proceso interno del próximo 18 de octubre. Según sus proyecciones, ese resultado lo colocaría como candidato presidencial del PLD para las elecciones de 2028.

“Las condiciones están dadas y aseguradas para un proceso victorioso el 18 de octubre”, afirmó García durante encuentros con dirigentes peledeístas en Oviedo y San José de Ocoa. Asimismo, expresó su aspiración de convertirse posteriormente en presidente de la República, planteamiento que forma parte de su recorrido político en busca del respaldo de las estructuras partidarias.

García consideró que la fortaleza institucional, la unidad y el compromiso de la dirigencia serán determinantes para que el PLD pueda recuperar el Gobierno en 2028. El aspirante presidencial continúa desarrollando encuentros con las bases de la organización como parte de su estrategia de cara al proceso interno que definirá la candidatura presidencial peledeísta.