Francisco Javier advierte sobre impacto del conflicto en Medio Oriente en la economía dominicana

Bartolo García

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, exhortó al Gobierno dominicano a mantenerse vigilante ante el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente, advirtiendo que la situación podría provocar un aumento significativo en los precios del petróleo en el mercado internacional.

García señaló que los recientes ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán podrían agravar la tensión en esa región estratégica del mundo, generando incertidumbre en los mercados energéticos y financieros.

El dirigente político expresó que, de no lograrse un acuerdo rápido entre las partes involucradas mediante la mediación de organismos internacionales, el conflicto podría escalar de manera considerable en los próximos días.

Indicó que ya se han registrado explosiones y situaciones de riesgo en países y territorios como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin, lo que evidencia la magnitud del escenario actual.

Francisco Javier fundamentó su llamado en el hecho de que el petróleo es el commodity que mayor incidencia tiene sobre la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, debido a su impacto directo en el transporte, la generación eléctrica y los costos de producción.

En ese sentido, instó a la administración encabezada por el presidente Luis Abinader a prepararse con anticipación y diseñar medidas preventivas que permitan mitigar los efectos de un eventual incremento en los precios del crudo.

“Nuestro país debe estar atento y el gobierno preparado para tomar las medidas adecuadas ante un eventual incremento del petróleo en el mercado internacional. No se puede descartar una gran escalada del conflicto bélico en esa zona estratégica del mundo”, expresó el aspirante presidencial.

Sostuvo que la preservación de la estabilidad macroeconómica es un objetivo prioritario para el país, ya que garantiza el crecimiento sostenido, la estabilidad cambiaria y el control de la inflación.

Asimismo, recordó que la República Dominicana no produce petróleo ni sus derivados, lo que la hace altamente dependiente de las importaciones y vulnerable ante cualquier variación en los precios internacionales.

Finalmente, advirtió que un alza prolongada del petróleo podría generar presiones sobre los combustibles, la energía eléctrica y los bienes de consumo, por lo que reiteró la necesidad de actuar con previsión para proteger la economía nacional y el bienestar de la población.