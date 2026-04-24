Fortaleza San Felipe revive su legado histórico en el Monumento de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Museo Fortaleza San Felipe presenta una emotiva exposición histórica en el quinto nivel del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, como parte de las actividades de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.

La muestra busca acercar al público a la historia de uno de los espacios más emblemáticos de la República Dominicana, la Fortaleza San Felipe, considerada testigo de importantes acontecimientos que marcaron el rumbo de la nación a lo largo de los años.

A través de imágenes, relatos y elementos visuales, los visitantes pueden recorrer la memoria viva de esta fortaleza, símbolo de resistencia, luchas y transformaciones históricas que forman parte de la identidad dominicana.

La exposición estará abierta al público hasta el próximo domingo 26 de abril, con entrada completamente gratuita, permitiendo que familias, estudiantes y visitantes disfruten de una experiencia educativa y cultural de gran valor.

El acto de apertura contó con la presencia de Sole Fermín, directora de la Fortaleza San Felipe; María Belissa Ramírez de Zaiek, directora del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración; y Johan Ferrer, director de la Feria del Libro, quienes destacaron la importancia de preservar el patrimonio histórico nacional.

Durante la jornada inaugural, estudiantes y público en general participaron activamente, viviendo una experiencia enriquecedora en la que las imágenes, descripciones e interacciones permitieron comprender mejor la trascendencia histórica de este emblemático lugar.

Los organizadores señalaron que esta exposición representa una invitación a mirar el pasado con respeto y emoción, reconociendo en cada historia y en cada espacio las raíces que fortalecen la memoria colectiva y el sentido de pertenencia como pueblo dominicano.