Fortaleza PRMeísta proclama respaldo firme al doctor Enríquez Romero en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– El movimiento político Fortaleza PRMeísta anunció este lunes su respaldo contundente al doctor José Enríquez Romero para continuar como secretario general del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia de Santiago.

La organización, presidida por el reconocido comunicador Ruperto Ruck, valoró el desempeño del dirigente perremeísta y afirmó que su liderazgo se ha convertido en uno de los más influyentes de la estructura partidaria en el Cibao.

Ruck explicó que la decisión fue tomada tras una reunión estratégica con la dirigencia del movimiento, donde se analizaron los logros y aportes de Romero en beneficio de las bases del PRM.

“Su trabajo ha sido excepcional. El doctor Enríquez Romero ha sido la voz de los compañeros y compañeras que día a día sostienen este partido en cada barrio, en cada comité y en cada comunidad”, indicó.

Asimismo, describió al secretario general como “un dirigente cercano, auténtico y comprometido con las transformaciones que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader”.

El movimiento consideró que la continuidad de Romero en la posición garantiza estabilidad, crecimiento y unidad interna, tres aspectos claves para enfrentar con éxito los retos electorales de los próximos años.

Ruck destacó que el dirigente es fundador del PRM y que desde sus inicios ha defendido los derechos partidarios, incluyendo la inclusión laboral y el apoyo a los cuadros medios.

“Es un referente de esperanza, luz y optimismo para la militancia”, agregó el comunicador al reiterar que Romero es la opción más sólida para mantener el fortalecimiento institucional en Santiago.

Fortaleza PRMeísta enfatizó que con este apoyo buscan contribuir a mantener la victoria del PRM más allá del 2028, consolidando la ruta de cambios y modernización que vive el país.

El respaldo al doctor Romero también responde —afirmaron— a su capacidad de diálogo y su influencia para mantener al partido conectado con las aspiraciones de la sociedad dominicana.

Ruck señaló que el dirigente goza de excelentes relaciones con diversos sectores económicos, sociales y comunitarios de Santiago, lo que ha permitido sumar nuevas simpatías y militantes al PRM.

Empresarios, profesionales, clase media, trabajadores, mujeres y jóvenes forman parte del amplio espectro de apoyo que Romero ha sabido integrar a los proyectos del partido gubernamental.

“Su liderazgo se siente en cada esquina de Santiago y su trabajo en favor de las bases es la mejor carta de presentación para continuar en la Secretaría General”, subrayó Ruck.

El movimiento concluyó reiterando que la fortaleza del PRM en Santiago pasa por seguir apostando a dirigentes probados, cercanos al pueblo y con visión de futuro como José Enríquez Romero.