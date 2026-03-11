Fortalecen el Nuevo Modelo de Servicio Policial con la capacitación técnica de 981 policías

Santo Domingo, RD.- Autoridades educativas policiales y de la clase civil desarrollan una exitosa jornada de capacitación técnica dirigida a 981 policías del programa piloto del Nuevo Modelo de Servicio Policial (NMSP), con el objetivo de fortalecer sus competencias y promover la ética y la integridad institucional.

Esta actividad, que se lleva a cabo durante tres días en el Ministerio de Defensa, constituye un espacio de reflexión y evaluación sobre los avances del programa, orientado a consolidar principios éticos, responsabilidad y compromiso en el desempeño policial.

La apertura fue encabezada por el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía; el director de Área de Implementación del Nuevo Modelo de Servicio Policial, coronel Francisco Adolfo Pimentel, y el pastor Randy Guillén, de Global Priority Solutions.

Tras su participación en el evento formativo, el general Guzmán Badía resaltó la importancia de promover los valores y la ética como base del proceso de transformación policial.

“Esta importante jornada de La Mesa de Valores – Seguimiento de Implementación del Programa Piloto, que iniciamos hoy, es una iniciativa que resalta la relevancia de los valores en la transformación policial y se consolida como un espacio destinado a fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la calidad del servicio policial y promover la integridad institucional, principios éticos, responsabilidad y un compromiso permanente con la comunidad,” subrayó el rector del IPES.

Durante el primer día de la jornada, los agentes participaron en dinámicas de reflexión y autoevaluación diseñadas para fortalecer el componente humano del servicio policial, consolidar la integridad institucional y fomentar un compromiso constante con la ciudadanía.

Además, se abordaron estrategias para mejorar la eficiencia operativa, la atención al ciudadano y la aplicación de principios éticos en el desempeño diario de los agentes.