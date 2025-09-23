Foro Caribe Naranja 2025 abordará sostenibilidad, financiamiento y tecnología en las industrias creativas

Bartolo García

El próximo martes 7 de octubre, Santo Domingo será la sede del quinto Foro Caribe Naranja, un espacio concebido para resaltar la importancia de las industrias culturales y creativas como motores de desarrollo económico y social en la región.

La edición de este año llevará como tema central “Emprendimiento Cultural y Creativo: Innovación, Sostenibilidad e Impacto”, con una agenda cargada de paneles, conferencias y actividades de networking.

El evento, organizado por Switch⎟Havas y SIP Group, tiene como objetivo promover la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad en el marco de la economía naranja, así como fortalecer la visibilidad de República Dominicana como un hub creativo en el Caribe.

César Dargam

Uno de los paneles más esperados será “Emprender en la cultura: del talento a la empresa”, moderado por la periodista y productora Jessica Hasbún. En este espacio, las emprendedoras Erika Liriano y Melissa Roedán, cofundadoras de INARU, compartirán sus experiencias en la construcción de una marca de productos Premium derivados del cacao.

Lena Vargas

El panel explorará cómo una idea creativa puede transformarse en un negocio sostenible, enfrentando desafíos como el acceso a mercados, la gestión de marca y la capacidad de innovar en un sector competitivo.

Otro de los temas clave será el financiamiento, abordado en el panel “Financiamiento y sostenibilidad; cómo hacer crecer un emprendimiento creativo”, con representantes del Banco de Reservas y el Banco Popular Dominicano.

Jessica Hasbún

Este panel buscará ofrecer a los emprendedores culturales herramientas y opciones de financiamiento que van desde fondos públicos hasta inversionistas privados y esquemas de crowdfunding, bajo la moderación de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP.

El vínculo entre tecnología y cultura también tendrá un espacio protagónico con el panel “Creatividad y tecnología: herramientas para la nueva economía cultural”. En él participarán el cineasta y artista VFX Tabaré Blanchard y la ilustradora digital Lena Vargas, quienes compartirán cómo la inteligencia artificial, la animación digital y las experiencias inmersivas están transformando la práctica artística y los modelos de negocio.

Este intercambio de ideas será moderado por Yaqui Núñez del Risco, presidente de la Federación Dominicana de Esports, aportando una mirada desde los deportes electrónicos y la innovación digital.

Yaqui Núñez del Risco

Además de los paneles, el foro ofrecerá conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales y espacios de networking para que los participantes puedan conectar con aliados estratégicos y explorar oportunidades de mercado.

La jornada cuenta con el respaldo de instituciones y empresas como Banreservas, INICIA, Banco Popular, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria y Comercio, reflejando el interés multisectorial en el fortalecimiento de las industrias creativas.

Melissa Roedán

La inscripción para participar en la transmisión en vivo del evento será totalmente gratuita a través del portal oficial forocaribenaranja.com, ampliando el acceso al público interesado en la innovación cultural.

Tabaré Blanchard

Con esta nueva edición, el Foro Caribe Naranja continúa consolidándose como un referente regional en la promoción de la economía creativa, resaltando su impacto en la generación de empleo, el desarrollo comunitario y la proyección internacional de República Dominicana y el Caribe.