FOMUDEVI realiza su Desayuno Empresarial 2025 centrado en la fortaleza de la familia

Bartolo García

El Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Inc. (FOMUDEVI) celebró su quinta edición del Desayuno Conferencia Empresarial anual, en el marco del Mes de la Familia, bajo el lema “Familia sobre la Roca”, en un encuentro realizado el jueves 27 de noviembre en el salón Ibiza del hotel Catalonia Santo Domingo.

La actividad reunió a representantes de diversas instituciones, empresas y organizaciones aliadas, consolidándose como un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos que enfrenta la familia dominicana y su impacto directo en la estabilidad social, económica y empresarial del país.

FOMUDEVI destacó que este desayuno conferencia se ha convertido en una tradición orientada a fortalecer a las familias, a las empresas y a sus líderes, en un contexto donde la propiedad privada, la sostenibilidad de los negocios y la transmisión de valores enfrentan desafíos significativos.

El acto inició con una presentación musical a cargo de la violinista dominicana Lewelyne Paniagua, quien deleitó a los asistentes con melodías que aportaron un ambiente solemne y reflexivo al encuentro.

Posteriormente, la maestra de ceremonias, Soraya Castillo, condujo el acto protocolar, invitando a los presentes a unirse en oración y palabras de apertura, así como a guardar un momento de silencio por el fallecimiento del empresario Wilhelm Brouwer, del Grupo Viamar, empresa patrocinadora del evento.

La invocación religiosa y reflexión estuvo a cargo del reverendo padre Catalino Tejada Ramírez, capellán castrense de la Policía Nacional y párroco de la Parroquia El Buen Pastor, seguido por la entonación del Himno Nacional Dominicano.

Las palabras de bienvenida y apertura institucional fueron ofrecidas por la presidenta de FOMUDEVI, Damaris Patrocinio, quien reafirmó el compromiso de la organización con la promoción de valores, la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia como base de una sociedad sana.

La jornada incluyó un análisis jurídico a cargo del licenciado Juan Luis Contreras, abogado experto en relaciones internacionales, quien abordó la sentencia TC122-25 del Tribunal Constitucional, señalando que carece de fundamento jurídico al referirse a disposiciones ya derogadas desde el año 2004.

Contreras explicó que los artículos mencionados en la sentencia pertenecían a una legislación obsoleta, lo que, a su juicio, resta legitimidad a la decisión, y subrayó la importancia de un análisis jurídico riguroso en temas de alto impacto social.

Las conferencias centrales giraron en torno al tema “Familia sobre la Roca”, enfocándose en el papel fundamental de la familia en la formación de valores éticos, morales y espirituales que inciden directamente en el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas.

La primera expositora fue la general de la Policía Nacional Celeste Yanet Jiménez Cabral, arquitecta y directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, quien compartió su experiencia de más de tres décadas de servicio, resaltando la prevención y el respeto a la ley como pilares para proteger a las familias.

Jiménez Cabral enfatizó que desde su dirección se ha logrado salvar la vida de miles de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, destacando la familia como el núcleo esencial para la construcción de una sociedad más justa y segura.

El segundo expositor fue el arquitecto César Curiel De Moya, presidente fundador del Movimiento Matrimonio Feliz, quien ofreció un testimonio personal de vida y fe, resaltando cómo la familia cimentada en valores cristianos ha sido clave para superar adversidades y fortalecer los lazos familiares.

Al cierre del evento, FOMUDEVI entregó placas de reconocimiento a los conferencistas y estatuillas provida a empresas e instituciones que han respaldado el desayuno conferencia durante estos cinco años, reafirmando su compromiso con la defensa de la vida, la familia y los valores que sostienen el desarrollo integral de la sociedad dominicana.