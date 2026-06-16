FJG llegará este martes a NY, acompañados de varios del CP y CC, para juramentaciones en el PLD y contactos con la comunidad

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El precandidato presidencial y miembro del Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, llegará este martes a esta ciudad acompañado de múltiples miembros del Comité Político (CP) y el Comité Central (CC) para iniciar de inmediato juramentaciones en la circunscripción 1-USA de nuevos miembros al partido y a su proyecto.

Asimismo, sostener encuentros con diferentes sectores de la comunidad quisqueyanos, además, exponer sobre sus propuestas a la diáspora para conectar el esfuerzo con el desarrollo en la República Dominicana, sostiene un mensaje de Javier García.

El precandidato presidencial llegaría en un vuelo comercial de Delta a las 10:00 a.m., por el Aeropuerto Internacional JFK, y será recibido por miembros del Comité Central (CC) de la seccional, altos dirigentes y simpatizantes, para cumplir una intensa agenda de encuentros, juramentaciones y cara a cara con la diáspora dominicana en la circunscripción.

Acompañarán a Javier García los miembros del CP Monchy Fadul, Robert de la Cruz, Alexis Lantigua, Bienvenido Pérez, Luis Alberto Tejeda y Ramón de la Rosa. También los del CC Víctor Fadul, jefe de campaña de su proyecto presidencial; Ramón Rivas; Deivy Santana; y Bienvenido Pérez, entre otros.

El aspirante presidencial iniciará las juramentaciones este mismo martes en Alianza Dominicana, ubicada en el 530 W de la calle 166, esquina avenida Audubon, en el Alto Manhattan, a partir de las 6:00 p.m.

El miércoles 17 tendrá una rueda de prensa a partir de las 4:00 p.m., en el restaurant Mamajuana Café, ubicado en el 247 de la calle Dyckman, esquina avenida Payson, en el Alto Manhattan.

El jueves 18 tendrá contacto con diferentes sectores de la comunidad y luego una juramentación a partir de las 6:00 p.m. en el restaurante Tokila’s, ubicado en el 126 de la calle Merrimack, Methuen, Massachusetts.

El sábado 20, igualmente, sostendrá encuentros con sectores de la comunidad y luego una juramentación a partir de las 3:00 p.m. en Serrata Events & Party, ubicado en la avenida Frankford, en Filadelfia.

Ese mismo sábado, encuentros con representantes de la comunidad y luego juramentación en el restaurante Bocaditos Bistro, ubicado en el 710 de la avenida Madison, en Paterson, Nueva Jersey.

Estos encuentros y juramentaciones tienen como objetivo fortalecer el partido, la unidad y el compromiso con una visión de futuro para la RD.

Javier García, quien varios meses atrás hizo el mismo periplo entre la dirigencia peledeísta y la comunidad quisqueyana en dicha circunscripción, forma parte de los recorridos-encuentros que viene realizando desde hace tres años, cuando la organización se encontraba semi inactiva por la derrota electoral, los cuales han creado la base del dinamismo en los peledeístas a nivel nacional e internacional, informan seguidores suyos.