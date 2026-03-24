Fisiculturismo dominicano se prepara para gran cita con la Copa Independencia 2026

Bartolo García

DISTRITO NACIONAL.– La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) anunció la celebración de la XXXII Copa Independencia 2026, que tendrá lugar el próximo domingo en la capital dominicana, reuniendo a los principales exponentes de esta disciplina.

El presidente de la FDFF, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), informó que el evento contará con una de las participaciones más numerosas de los últimos años, con atletas compitiendo en 31 categorías distribuidas en siete divisiones.

La jornada competitiva se desarrollará en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, iniciando a las 10:00 de la mañana, en un escenario que acogerá a deportistas de distintas partes del país.

Previo a la competencia, el sábado 28 de marzo se realizará el proceso de pesaje, mediciones, revisiones físicas y verificación de vestimenta, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Entre las divisiones en competencia se incluyen categorías como fitmodel, wellness, bikini fitness, men’s physique, classic physique y fisiculturismo, abarcando diferentes niveles y rangos de estatura, peso y edad.

El evento cuenta con el respaldo de Vita Salud como patrocinador principal, reafirmando el crecimiento y la consolidación del fisiculturismo y fitness en la República Dominicana.