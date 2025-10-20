Final electrizante en la Fórmula 1: Piastri, Norris y Verstappen pelean punto a punto por el título mundial 2025

Bartolo García

Se acerca el desenlace de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la lucha por el título mundial entra en una fase de máxima tensión. Con cinco Grandes Premios y dos carreras Sprint restantes, los tres principales contendientes —Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen— están separados por apenas 40 puntos, lo que augura un cierre vibrante en el campeonato de pilotos.

El australiano Oscar Piastri, actual líder con 346 puntos, mantiene una leve ventaja sobre su compañero de equipo Lando Norris (332) y sobre el neerlandés Max Verstappen (306), quien tras su gran actuación en Austin revivió las esperanzas de Red Bull. Detrás de ellos, George Russell de Mercedes, con 252 unidades, se aferra a una posibilidad matemática, aunque su caso roza lo milagroso.

Tras la pausa de mitad de temporada, el dominio de McLaren parecía absoluto. Sin embargo, el renacer de Red Bull y la consistencia de Verstappen en las últimas fechas han convertido la pelea por el campeonato en un auténtico thriller deportivo.

En lo que resta del calendario —México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi—, los pilotos tendrán que exprimir cada punto disponible. En los fines de semana con carrera Sprint (Brasil y Qatar), se podrán obtener hasta 33 puntos, mientras que en los Grandes Premios regulares el máximo es de 25.

Los analistas señalan que el margen entre los tres candidatos es tan estrecho que un solo abandono podría cambiar completamente el desenlace del campeonato. “La consistencia será clave. Un error ahora cuesta el título”, comentan los expertos de la F1.

El español Fernando Alonso también opinó sobre el cierre de temporada, mostrando su confianza en Verstappen. “Ya ganó sin tener el mejor coche contra Hamilton. Su talento trasciende la máquina; siempre saca la vuelta perfecta”, dijo el bicampeón, destacando el nivel del neerlandés.

Para George Russell, el panorama es complicado: necesitaría ganar prácticamente todas las carreras restantes y esperar que Piastri, Norris y Verstappen no sumen grandes resultados. Con 94 puntos de desventaja, su destino depende más de los errores ajenos que de su propio desempeño.

En el caso de Max Verstappen, su objetivo es claro: ganar todo lo que queda. Si logra la perfección en las cinco carreras y dos Sprints, aún tiene una posibilidad real de destronar a McLaren. El neerlandés ha demostrado que, incluso sin el coche dominante de otros años, sigue siendo una amenaza latente en cada circuito.

Lando Norris, segundo en la clasificación, tiene el título al alcance de la mano, pero sabe que no puede cometer errores. Su meta es simple: terminar por delante de Piastri en cada carrera y, si Verstappen aparece con fuerza, no dejarle espacio para remontar. Una victoria en México o Brasil, combinada con buenos resultados en las Sprints, lo colocaría en una posición privilegiada para ser campeón.

Por su parte, Oscar Piastri tiene el control del campeonato, pero no margen de error. Con apenas 14 puntos de ventaja sobre su compañero, un abandono o un fallo mecánico podría darle la corona a Norris o incluso devolver a Verstappen al primer lugar. Para coronarse, Piastri deberá mantener la calma y puntuar alto en cada cita restante.

Matemáticamente, Piastri no puede asegurar el título antes del Gran Premio de Las Vegas, ya que todavía habría suficientes puntos en juego para que sus rivales lo superen. Los analistas señalan que su “número mágico” —la cantidad de puntos que necesita sobre el segundo lugar— se reducirá tras cada carrera, pero cualquier error puede ser fatal.

El escenario actual recuerda a las temporadas clásicas de la Fórmula 1, con una lucha cerrada entre tres estilos distintos: la precisión quirúrgica de Piastri, la agresividad calculada de Norris y la experiencia implacable de Verstappen.

A solo siete carreras del final, la batalla por el título 2025 promete ser una de las más emocionantes de la última década. Los fanáticos ya cuentan los días para el próximo Gran Premio, donde México podría marcar el rumbo definitivo del campeonato.

