“Fiestas y Personalidades” inicia el 2026 con cine, turismo y destinos fascinantes

Santo Domingo.- El programa Fiestas y Personalidades inicia el año 2026 con una atractiva propuesta de contenido, reafirmando su compromiso de ofrecer a la audiencia entrevistas exclusivas, temas culturales y experiencias turísticas de alto interés.

En esta primera entrega del año, Yenny Polanco Lovera tendrá una conversación especial con Omar de la Cruz, director del Festival de Cine de Funglode, quien compartirá detalles sobre la edición XVIII que se llevará a cabo desde el 28 de enero al 4 de febrero 2026.

También conversarán sobre la importancia del cine como motor cultural, así como sobre los retos y proyecciones de este destacado evento cinematográfico; además, abordarán la película ‘Milly’, una biografía de la reconocida artista Milly Quezada.

Asimismo, la conductora Yenny Polanco Lovera presentará un interesante segmento sobre turismo internacional que llevará a la audiencia hasta New Orleans, uno de los destinos más emblemáticos de Estados Unidos por su riqueza cultural, gastronómica y musical.

De igual manera, Salvador Batista invitará a los televidentes a descubrir un destino fascinante, ideal para quienes buscan nuevas experiencias y opciones para viajar.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com