FGJ clama, pide y ruega al presidente Abinader actuar ante los fallecimientos de dominicanos por no suministrarles medicamentos de alto costo

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Ante la no entrega de medicamentos de alto costo a pacientes en la República Dominicana, muchos han fallecido y otros esperan lo mismo. El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, clama, pide y ruega al presidente Luis Abinader que actúe en este caso, para que no continúen las muertes de dominicanos.

Al ser preguntado sobre la situación durante una concurrida rueda de prensa en el Alto Manhattan el pasado miércoles, Javier García señaló: “Quiero hacer un llamado al presidente Abinader, para que conozca e investigue la situación de vulnerabilidad en la salud de decenas o cientos de dominicanos”.

Añadió que los funcionarios de su Gobierno no quieren actuar y lo que hacen es poner excusas; por la falta de diligencia de ellos, esos dominicanos solo esperan la muerte, precisó.

Dijo que esto se ha denunciado, pero no se toman medidas, y hay que mantener la vida de nuestros connacionales. Es una situación de dignidad y le pido al presidente Abinader que intervenga en estos casos, sostuvo Javier García.

Lo que queremos es que esos dominicanos no perezcan, teniendo la RD y el Estado los fondos necesarios para hacer frente a esto, porque la vida de un dominicano vale; no importan los millones de pesos o dólares que valgan los medicamentos, si los tenemos, debemos suministrarlos para que no perezcan, sentenció Javier García.

¿Por qué se les llama de alto costo? Porque una familia normal, de clase media, no puede comprar esos medicamentos para sus parientes.

En el gobierno del PLD se aprobó ese programa de medicamentos de alto costo. No hay una sola denuncia de que dicho programa funcionara inadecuadamente. Es más, de eso ni se hablaba. Hoy se han dado ruedas de prensa en Santiago, hablando de personas que están sentadas en su casa, esperando la muerte.

Personas que han visto el desarrollo de su enfermedad, lo cual sucede mucho. Cuando la persona usa un medicamento, a veces el cuerpo empieza a rechazarlo y hay que sustituirlo por otro.

Entonces, cuando el médico dice que hay que cambiarlo, porque el que se usa ya no surte efecto, inmediatamente el paciente hace la solicitud al programa. Por burocracia y falta de sensibilidad, hay gente que ha muerto y otras que esperan la muerte, aseveró el aspirante presidencial del PLD.

Afirmó que él ha denunciado la situación y ha conversado con médicos que tratan a pacientes en una situación de alta vulnerabilidad.

Y para nosotros es doloroso cuando en algunos vertederos aparecen medicamentos de alto costo que se dejaron vencer y que los funcionarios, simple y llanamente, no quisieron entregarlos. “Es una situación que llora ante la presencia de Dios”, subrayó Javier García.