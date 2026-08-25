FETTRANRENO fija en RD$40 el pasaje de sus rutas urbanas en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO.– La Federación Regional de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (FETTRANRENO) anunció la unificación en RD$40 del precio del pasaje en las rutas del transporte urbano de Santiago que se encuentran afiliadas a esa organización, medida que entró en vigencia desde este lunes 24 de agosto.

Gervacio de la Rosa, presidente de FETTRANRENO, explicó que la decisión establece una tarifa única de RD$40 por pasajero en las diferentes rutas organizadas dentro de la federación. Indicó que anteriormente algunos conductores continuaban cobrando RD$35 por el servicio.

De la Rosa sostuvo que la unificación busca evitar conflictos entre pasajeros y conductores del transporte público relacionados con las diferencias en las tarifas. “Para evitar los constantes conflictos con los usuarios y los choferes del concho, hemos decidido que todas las rutas cobren los 40 pesos”, manifestó.

El dirigente transportista argumentó que la decisión también responde al incremento de los costos que enfrentan los choferes para mantener sus vehículos en funcionamiento, señalando entre ellos los combustibles, repuestos y otros servicios necesarios para ofrecer transporte a los usuarios.

FETTRANRENO indicó que los conductores no podían continuar ofreciendo el servicio con una tarifa de RD$35, debido a las actuales condiciones económicas del sector. Previamente, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), encabezada por Juan Marte, también había dispuesto un incremento de RD$35 a RD$40 en sus rutas.

Santiago cuenta con más de 50 rutas de transporte urbano, muchas de las cuales conectan diferentes sectores y comunidades con el centro de la ciudad. Con la decisión de FETTRANRENO y el aumento aplicado previamente por la CNTT, una parte importante de los usuarios del transporte público urbano pasa a pagar RD$40 por el servicio.