Festival Mar de Palabras inicia segunda edición dedicada a José Rafael Lantigua

El evento reúne a destacados escritores e intelectuales para debatir sobre literatura, identidad, democracia y los desafíos del mundo contemporáneo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Quedó inaugurada la segunda edición del Festival Internacional Mar de Palabras, un espacio de reflexión y diálogo que reúne a reconocidos escritores, pensadores y gestores culturales para abordar temas como la memoria, el Caribe, la democracia, la identidad, la migración, el periodismo cultural y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual.

La presidenta de la Fundación René del Risco y directora general del festival, Minerva del Risco, informó que esta edición está dedicada al destacado escritor, crítico literario e intelectual dominicano José Rafael Lantigua, fallecido el 5 de agosto de 2025, en reconocimiento a su legado cultural y aporte a las letras nacionales.

Durante el acto inaugural, Del Risco destacó la importancia de crear espacios donde la literatura y las ideas sirvan como herramientas para comprender los desafíos del presente y fortalecer los vínculos entre los ciudadanos a través del pensamiento y la cultura.

“Que hoy estemos aquí es la confirmación de que la literatura convoca, que las ideas transforman y que existe la necesidad de escenarios como este para pensar juntos y crear vínculos a través de la conversación”, expresó la directora del evento.

La programación del festival continuará este sábado con la participación de destacados autores nacionales e internacionales, entre ellos David Toscana, José Mármol, Soledad Álvarez, Andrés Neuman, Berna González Harbour, Karina Sainz Borgo, Cristina Bendek y Jhak Valcourt, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones con el público.

Con esta nueva edición, Mar de Palabras reafirma su propósito de consolidarse como uno de los principales encuentros literarios y culturales de la región, promoviendo el intercambio de ideas y el análisis de los grandes temas que marcan el panorama contemporáneo.